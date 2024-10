L’artista britannica Fee Greening decora l’universo natalizio 2024 di Sisley-Paris

Eau du Soir Édition Limitée, il calendario dell’Avvento e i coffret di trattamento, maquillage e parfum, appositamente creati per le Feste, sono impreziositi dalle illustrazioni fiabesche di Parigi eseguite dalla pittrice e illustratrice britannica Fee Greening per Sisley-Paris.

“L’idea di poter illustrare il Natale Sisley 2024 mi ha subito entusiasmato. Adoro questo periodo dell’anno. Il clima della campagna intorno alla mia casa è particolarmente rigido in inverno. Affrontare quindi le tormente e la neve per rifugiarsi nelle cucine dei miei cari, ridere e festeggiare insieme le festività, è una vera avventura”.

Per ingannare l’attesa fino a Natale, Sisley ha creato un nuovo Calendario dell’Avvento dove, le caselle decorate con i tradizionali motivi natalizi, sono generosamente riempite di prodotti iconici del brand per la cura della pelle, make-up, profumi e capelli. Il tema di una Parigi da sogno è presente anche all’esterno della scatola. L’oggetto è stato progettato per essere conservato e riutilizzato per riporvi gioielli o altri piccoli tesori: ogni casella può essere infatti girata per rivelare un lato non numerato.

I COFFRET 2024 Soin

LES ESSENTIELS SISLEY

Émulsion Écologique Formule Avancée 125 ml

Gel Express aux Fleurs 60 ml

All Day All Year 10 ml

DUO SISLEYA L’INTÉGRAL ANTI-ÂGE

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge 50 ml

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème Contour des Yeux et des Lèvres 15 ml e strumento per il massaggio

Sisleÿa Lotion de Soin Essentielle 15 ml

DUO ROSE NOIRE

Masque Crème à la Rose Noire 60 ml

Baume-en-Eau à la Rose Noire 50 ml

Huile Précieuse à la Rose Noire 3 ml

I COFFRET 2024 Parfum

EAU DU SOIR

2 versioni:

Eau du Soir 100 ml

Crème parfumée hydratante 150 ml

oppure

Eau du Soir 30 ml

Crème parfumée hydratante 50 ml

EAU DE CAMPAGNE

Eau de Campagne 100 ml

Phytogel doux douche et bain 250 ml

IZIA

Izia 30 ml

Fluide parfumé hydratant 50 ml

I COFFRET 2024 Maquillage

PROGRAMME DÉCOUVERTE MASCARA PHYTO-NOIR