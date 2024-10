Una vacanza autunnale al Bad Moos Aqua Spa Resort

A Sesto, all’imbocco della Val Fiscalina, il Bad Moos Aqua Spa Resort propone una vacanza di benessere e relax tra le Dolomiti, patrimonio dell’umanità Unesco.

Parola d’ordine: detox. Sia nell’area sauna, sia nella Spa Soma & Anima dove trattamenti e rituali aiutano a depurare l’organismo. Argille speciali, fango e alghe sono perfetti alleati, ma è soprattutto l’acqua solfata il segreto del benessere e ciò che contraddistingue l’offerta del Bad Moos Aqua Spa Resort.

La Spa Soma & Anima ha messo a punto due pacchetti specifici che aiutano a disintossicare e a purificare l’organismo. Il Rituale Corpo Detox comprende: 1 scrub, 1 grotta o bagno solfato, 1 impacco al fango, 1 oleazione con crema detossinante (100 min). Il Rituale Viso Detox comprende: 1 grotta solfata, 1 pulizia del viso, 1 trattamento detox (100 min).

Sia la Grotta solfata sia il Bagno solfato sfruttano le proprietà dello zolfo contenuto nell’acqua di sorgente, ottimo per la pelle, le vie respiratorie e le articolazioni. La seduta nella grotta solfata dura 30 minuti e può contenere massimo 4 persone; mentre il bagno solfato dura 25 minuti e può essere svolto sia individualmente che in coppia.

Anche il Fango minerale Bad Moos ha un forte potere disintossicante. Dopo aver effettuato una piacevole nebulizzazione d’acqua solfata, viene applicato sulla pelle uno specifico impacco che unisce le proprietà di alga laminaria digitata, argilla e oli essenziali (30 min).

Nella Grotta Vulcania l’acqua solfata e l’autoapplicazione di argille ha un prezioso effetto depurativo e rigenerante (45 min). Nella Grotta è possibile provare il rituale di coppia Trilogy Vulcania Stimolating con tre argille da usare nelle diverse parti del corpo per stimolare la cute alla rinascita (45 min).

Una tecnica armonizzante, regolatrice, disintossicante è quella del Massaggio Visceral che agisce sugli stati infiammatori interni. Il trattamento aiuta a rimuovere le tensioni e ripristina la circolazione energetica (50 min).

E ancora, disintossicante per la pelle e l’organismo è sicuramente la sauna, se poi alla seduta si abbina anche un peeling, l’effetto detox è assicurato. Lo Scrub idratante nel bagno di vapore è una delle numerose attività organizzate 3 volte alla settimana e a disposizione degli ospiti gratuitamente, con prenotazione. Lo scrub a base di zucchero, olio di mandorle dolci e olio essenziale di mandarino, oltre a esfoliare dolcemente la pelle, la idrata lasciandola morbida e profumata.

La sauna è un perfetto toccasana per rinforzare le difese immunitarie, in vista anche della stagione fredda. L’innovativa area sauna del Bad Moos Aqua Spa Resort mette a disposizione sauna finlandese e biosauna, bagno turco, percorso Kneipp e cabina a infrarossi.

Alle saune tradizionali si aggiungono altri spazi esclusivi e speciali. La Lady Sauna Picea all’abete rosso, la Textil Sauna Larix con gettate di vapore agli aromi del bosco e la Panoramic Sauna St. Valentin Cembra in legno di cirmolo, con una vista incantevole sulle montagne e sulla chiesetta St. Valentin. Nello stesso ambiente della sauna si trova la Sala relax Old Stube, una location esclusiva ricavata in un’antica Stube gotica del 13esimo secolo. Lo spazio può essere prenotato per festeggiare eventi privati ​​con pochi amici o trascorrere momenti romantici in coppia.