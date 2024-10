Con Pure Zero di Bullfrog inizia un viaggio olfattivo rivoluzionario

Bullfrog è pronto a riscrivere le regole del grooming e dell’eleganza eliminando ogni eccesso per riscoprire l’essenza autentica della bellezza. Oggi, il viaggio ricomincia dalla nuova fragranza Zero, anzi da Pure Zero, una nuova tappa del tour olfattivo del brand, alla ricerca di purezza e semplicità.

Come diceva Antoine de Saint-Exupéry: «L’essenziale è invisibile agli occhi». Invisibile, sì, ma non all’olfatto. Pure Zero celebra la bellezza della semplicità, un profumo lineare, fresco, che sa di pulito, eppure riesce a lasciare un’impronta indelebile. Questo è il nuovo punto di partenza di Bullfrog, che riprende il suo viaggio olfattivo, cominciato nel 2015 con la fragranza Secret Potion N.1. Un percorso evolutivo che nel 2024 riscrive il suo itinerario nel segno della purezza.

Next Stop: Pure Zero

L’orizzonte si amplia verso la ricerca di armonia ed equilibrio. Via gli eccessi, resta solo l’essenziale, come una tela bianca su cui ognuno può dipingere la propria identità. Completamente diversa dalle altre fragranze della collezione Bullfrog, Pure Zero è sorprendentemente distintiva, pura e riconoscibile, unica in una parola. Le sue note evocano l’essenza della semplicità e la sua capacità di adattarsi e fondersi con lo stile personale di chi la indossa, senza inutili complessità.

Pure Zero è più di una fragranza, è un biglietto per un’esperienza aromatica unica. Le note di testa ariose e leggere si uniscono alla freschezza del cuore, mentre quelle di fondo, calde e legnose, aggiungono profondità e carattere. Un eau de parfum rivitalizzante e rassicurante: come una brezza fresca che si trasforma in un caldo abbraccio terroso. Ma c’è di più: Pure Zero è anche una Fragrance Primer, può essere indossata da sola o utilizzata come base per amplificare un’altra fragranza, da applicare dopo circa 30 secondi per prolungarne la durata.

Questo crea un layering unico, un approccio rivoluzionario al profumo, che permette di esprimere la propria personalità in modo creativo e senza sforzo, ma anche divertente, un gioco profumato di combinazioni da esplorare.