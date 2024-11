Il Natale 2024 di Maisons du Monde

I riti natalizi permeano ogni angolo della casa: la tavola apparecchiata con cura, i rami dell’abete, il focolare… per dare vita a momenti di magica condivisione intorno a tradizioni che uniscono. Una decorazione tradizionale, un’atmosfera bohémien piena di gioia, un ambiente minimalista che tende all’essenziale… saranno feste incantevoli. Il tutto firmato da Maisons du Monde.

Elementi tradizionali decorano una casa di famiglia rassicurante e vestita di ornamenti classici: rami di agrifoglio, tartan, velluto, rosso, verde, dorato. Una solennità apparente che contrasta con dettagli rock e barocchi arrivati dritti dall’Inghilterra: schiaccianoci giocosi appesi ai rami dell’albero, furbi bassotti e fox terrier illustrati sulle tazze, frasi audaci cucite su cuscini confortevoli.

Per un Natale folk, lo spirito bohémien trasforma la decorazione in uno spettacolo sfavillante. Una roulotte magnetica si anima sotto ricchi drappi di velluto. Le decorazioni scintillanti contrastano con i vetri dipinti dai colori intensi, gli ornamenti floreali abbondano sui piatti, mentre l’albero di Natale si presenta ornato da petali XXL, casette e palline preziose. Un’avventura indimenticabile per animi liberi.

Per un Natale Minimal invece c’è un mantello bianco che avvolge tutto quanto. Lontano dall’impersonale white cube, l’igloo fiabesco incanta con il calore dei suoi materiali naturali: legno chiaro, lana bouclé, ceramica. Il minimalismo nipponico dello stile Japandi, con le sue forme chic e sinuose, incontra l’essenzialità scandinava. Portacandele a forma di casette, abeti ghiacciati e palline texturizzate completano il quadro, riscaldando il cuore degli invitati.

Per il Natale Gold, non mancano paillettes e decorazioni scintillanti. Maisons du Monde si tuffa nell’incanto natalizio con una selezione tutta dorata e sfavillante.

Non manca il Natale più Responsabile poiché Maisons du Monde da sempre desidera case non solo gioiose ma anche sostenibili e poiché ha a cuore il pianeta e i suoi abitanti, non manca una selezione di decorazioni natalizie in legno certificato o di produzione europea.

Per quanto riguarda il solidale, Maisons du Monde ha pensato di mettere a disposizione la Candela Solidale il cui ricavato sarà devoluto a D.i.Re Donne in rete contro la violenza. Infatti, in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Maisons du Monde presenta la sua candela solidale, realizzata in collaborazione con l’artista, illustratrice e attivista Agathe Singer. Questa creazione esclusiva celebra il mutuo aiuto e sostegno attraverso due donne che si tengono per mano, con una rosa in mezzo che rappresenta ciò che la sorellanza può far germogliare. Una scelta simbolica che trae ispirazione dal nostro impegno nei confronti delle donne. Un bel modo, per i clienti di Maisons du Monde, insieme allo staff dell’Azienda, di impegnarsi durante le feste.