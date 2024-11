RIBAS presenta l’iconico bracciale Tennis

Il rapporto intimo e duraturo tra tennis e fashion torna al cinema e sui campi da gioco. L’estetica elegante e sofisticata legata al tennis si combina al prestigio dei gioielli in diamanti di RIBAS Jewellery, un richiamo ora accessibile frutto di oltre vent’anni di esperienza nel campo delle pietre preziose.

I famosi bracciali Tennis in oro bianco tra i 14 e 18 carati sono classici intramontabili tempestati di diamanti, la cui grande qualità è garantita da Israeli Diamond Exchange di cui RIBAS Jewellery è membro.

La storia del bracciale Tennis è legata alla tennista Chris Evert, americana ai vertici delle classifiche degli anni ’70 e ’80. Durante una partita degli Open di Tennis del 1987, Chris Evert perse il bracciale di diamanti che era solita indossare in gara e a cui teneva così tanto da chiedere al direttore di gara di interrompere il match per recuperare le pietre preziose. La diretta televisiva rese quel momento epico, al punto tale da ribattezzare il famoso bracciale che da allora è legato al mondo del Tennis.

Disponibili in diverse carature, corrispondono perfettamente all’immaginario ideale di quello stile comfy-chic sempre attuale, caratterizzato da dettagli raffinati anche sui campi. Gli anelli in oro bianco che completano i look sono ugualmente ricercati e ricoperti di gemme preziose, tra pavé di diamanti e smeraldi. Anche gli smeraldi sono protagonisti degli orecchini con diamanti che illuminano il viso e richiamano la collana con pendente a goccia, da indossare da sola o abbinata ad un choker sempre in diamanti.

Risalta quindi non solo la luce dei diamanti, ma anche quella della donna che li porta, dentro e fuori dal campo.