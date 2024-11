LeLang Skincare in limited edition: i cofanetti per i regali di Natale 2024

LeLang Skincare prepara due cofanetti speciali per il Natale 2024: due box dedicate alla linea neurocosmetica Essentia Regalare bellezza, omaggiando l’Italia e le sue meraviglie.: due box dedicate alla lineaEssentia Spa , confezionate con scatole completamente naturali perché realizzate in puro legno italiano, non trattato, privo di vernici e quindi riutilizzabili.

Un dono di benessere per corpo e mente. I due cofanetti, pensati per reagalare un’esperienza da spa direttamente a casa di chi li riceve differiscono nelle composizioni: sono disponibili nella versione Relax Body Scrub + Relax Body Oil oppure Relax Body Cream + Relax Shower Gel.

Profumazioni sensoriali, capaci di coccolare, e formulazioni funzionali al rilassamento: la neurocosmesi di LeLang Skincare trova spazio sotto l’albero, con la box corpo in edizione limitata non solo bella ma anche buona. La box pensata per il Natale a firma Essentia Spa consente infatti al brand di ridurre la presenza di ulteriore packaging di prodotto: ogni referenza inclusa nel cofanetto è priva di scatole aggiuntive in carta o plastica.

Tutti i prodotti Essentia Spa sono formulati con ingredienti naturali e oli essenziali sapientemente selezionati per proprietà benefiche che contribuiscono a favorire il rilassamento a livello sensoriale e a donare un profondo benessere (quali menta, salvia, rosmarino, camomilla e geranio).

Alla base dell’intera linea, la Tephrosia Purpurea*: straordinario ingrediente ispirato alla ricerca sul funzionamento del sistema nervoso cutaneo, che agisce in modo mirato per contrastare gli effetti dello stress sulla pelle a livello biologico. Riducendo fino al 70% la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress, nelle cellule cutanee in soli due ore, la Tephrosia Purpurea* attiva il rilascio di un neuropeptide calmante naturale e stimola la sintesi di beta-endorfine.

Completano le formulazioni l’olio di nocciola, tipico delle Langhe, e l’olio di vinaccioli per un trattamento completo e indulgente per la pelle.