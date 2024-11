Contardi presenta il nuovo Catalogo 2024, uno strumento pensato per ispirare i professionisti dell’architettura e dell’interior design.

Il volume racchiude le nuove collezioni e i prodotti iconici del brand, offrendo una guida completa e immediata per la scelta delle soluzioni di illuminazione del brand. Il layout rinnovato è stato progettato per facilitare la consultazione, permettendo una lettura rapida e intuitiva.

Le collezioni Contardi trovano la loro massima espressione in ambienti hospitality di alto livello, dove la luce gioca un ruolo fondamentale nel creare atmosfere accoglienti e confortevoli. Il catalogo mette in evidenza come la luce trasformi spazi di lusso in esperienze uniche, grazie a soluzioni di design eleganti e funzionali.

Gli ambienti raffinati esaltano la versatilità dei prodotti, dimostrando la capacità di Contardi di oltrepassare i confini dell’hospitality, integrandosi perfettamente anche nelle residenze di lusso e in progetti retail.

Il Catalogo 2024 presenta un layout essenziale, con schede prodotto dettagliate, organizzate in modo da fornire tutte le informazioni necessarie, dalle finiture alle specifiche tecniche, fino alla rappresentazione grafica del fascio luminoso.

Ribadendo la sua fama di “Couturier della Luce”, Contardi continua a offrire soluzioni su misura per soddisfare qualsiasi esigenza progettuale. Il nuovo catalogo si rivolge a chi desidera esplorare l’eccellenza nell’illuminazione e scoprire nuove possibilità progettuali, sempre all’insegna della qualità e del design sartoriale.