Esperienze di coppia tra natura e relax al Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Che sia per un weekend romantico o per prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana in compagnia di chi si ama, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, 5 stelle icona del lusso e del benessere, è sempre pronto a soddisfare i desideri dei propri ospiti. Per l’occasione propone la vacanza Private, dedicata alle coppie alla ricerca di esclusività, totale relax e coccole per mente e corpo.

Ad attendere gli ospiti vi sono, oltre alle imponenti Dolomiti dell’Alta Badia, la natura nel pieno del suo mutamento stagionale con i colori che iniziano a cambiare da verde al giallo e all’arancione e, soprattutto, suite e chalet dalla calda atmosfera realizzati per conciliare il riposo al fine di accogliere nel migliore dei modi l’arrivo dell’autunno. La ciliegina sulla torta? Trattamenti wellness nella Private Spa dell’hotel, cena gourmet con vista panoramica sulle montagne e gustosi cocktail speciali per concludere la giornata.

Pensato per offrire alla coppia un’atmosfera di intimità e magia a 360°, il soggiorno nel 5 stelle della famiglia Crazzolara significa coricarsi in suite e chalet di grande eleganza e romanticismo. Ultime novità in casa da provare sono le nuove Suite Estate 2024 per favorire momenti di complicità e relax, mentre la giornata trascorre all’insegna di passeggiate alla scoperta delle bellezze locali come il Sentiero dei Larici – “Tru di lersc” in ladino – per fotografare alberi che in autunno si tingono d’oro, o il lago Lagazuoi, specchio d’acqua limpidissimo nel mezzo delle rocce dolomitiche.

Nella Private Spa, zona riservata ai soli adulti dell’hotel dove la parola chiave è “riservatezza”, sono disponibili due esclusivi trattamenti per la coppia. Il primo tra cui scegliere è la Fieno Therapia, un viaggio sensoriale che combina un bagno in vasche di legno di ginepro con acqua di sorgente e fieno profumato, seguita da spugnature e massaggi con oli caldi fitoterapici; è ideale anche per chi soffre di allergie ed è un omaggio alla tradizione della fitoterapia – questo termine deriva dal greco phyton (pianta) e therapia (cura) e rappresenta la più antica espressione dell’arte medica e farmaceutica – (80 minuti).

Il secondo, invece, è il Caveau Dolomiti, uno dei trattamenti di pregio realizzato in collaborazione con la casa cosmeceutica Caveau Beauté, che consiste in un’esperienza di rilassamento e detox dove gli ospiti possono usufruire di sauna, acque benefiche di sorgente e massaggi con olio fitoterapico, accompagnati da una coppa di champagne, per un trattamento che coniuga il lusso al benessere (80 minuti).

Le prelibatezze preparate dalla brigata della cucina gestita dallo chef Samuele Vegher propongono cene all’insegna del romanticismo con tavoli finemente decorati e dallo sguardo rivolto verso i pendii alpini. Qui si gusta un menu gourmet a cinque portate, ricco degli ingredienti locali e stagionali, per una serata indimenticabile all’insegna della raffinatezza culinaria. A completare la serata, una selezione di cocktail speciali attende la coppia che vuole brindare ai suoi romantici momenti.

Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes conferma ancora una volta la sua eccellenza nella cura dell’ospite, sottolineando quanto sia importante saper abbinare al benessere e al lusso sia la comodità che la riservatezza, unico modo per permettere ai propri ospiti di vivere un’esperienza di relax difficilmente ripetibile altrove.