Suite a Capri: le migliori stanze d’hotel da prenotare

Chiunque desidera vivere, anche solo per una vacanza, concedendosi il meglio che si possa desiderare, in uno dei luoghi più spettacolari al mondo, godendo di qualsiasi comfort e di qualsiasi lusso. Tutto questo è possibile a Capri, in una delle suite più lussuose dell’isola, dove ogni sogno può diventare realtà.

Un sogno chiamato Capri: l’esperienza di lusso a Punta Tragara

Soggiornare in una suite a Capri a Punta Tragara è come entrare in una realtà sospesa tra cielo e mare. Qui, in una posizione privilegiata, si trova l’omonimo luxury hotel, hotel Punta Tragara per l’appunto, dove ogni camera è progettata per lasciare i propri ospiti letteralmente senza fiato.

Sei special suite, una junior suite e quattro meravigliose room: ogni camera è un’opera d’arte unica, accomunata però alle altre dalla splendida vista privilegiata sui Faraglioni.

Camere uniche che raccontano storie antiche

Unicità e bellezza sono le due parole che meglio descrivono le camere di Punta Tragara. Nessuna è uguale all’altra, ognuna ha un carattere unico e inconfondibile, modellato da elementi di alto design selezionati con cura.

Dai divani dalle linee sinuose alle sedute trasparenti e sospese che invitano a rilassarsi guardando il mare, passando per gli arredi che richiamano l’eleganza intramontabile di Capri: tutto è stato scelto per creare un ambiente raffinato ed elegante.

Alcune camere presentano dettagli che sembrano ispirarsi alla tradizione caprese, con accenti di bianco e azzurro che ricordano le onde e il cielo. Altre, invece, giocano con tonalità più intense, quasi a voler richiamare il mistero delle profondità marine o le origini sedimentarie dell’isola.

Ogni stanza racconta una storia diversa, invitando i propri ospiti a lasciarsi avvolgere dall’armonia dell’arredamento.

Comfort e lusso oltre le aspettative

Le suite di hotel Punta Tragara vantano una vista mozzafiato e un design ricercato come pochi altri posti, raccontano la storia di un’isola senza tempo, un luogo dove la bellezza della natura si fonde con l’eleganza del lusso moderno. Tra le camere più belle, troviamo l’Art Suite, l’apoteosi della classe e dell’eleganza.

L’Art Suite non è una semplice camera d’hotel luxury. É un trionfo di bellezza, di forme e di colori che riescono a rappresentare una destinazione dal fascino intramontabile come Capri. Le linee morbide e fluttuanti degli interni fanno sognare, così come la vista straordinaria sul mare e sui Faraglioni attraverso le tre eleganti arcate. Qui ogni pezzo di design è un elogio al lusso: pavimento in marmo, bubble chairs, letto con vista e un’esclusiva terrazza panoramica sul Roof Top rendono il soggiorno un’esperienza da vere celebrità.

Proprio all’esterno, si trova una cucina che permette di assaporare i piatti dello chef stellato dell’hotel, tra maioliche azzurre e blu, viste straordinarie e comfort.

Il pezzo forte dell’Art Suite? La vasca da bagno vista mare, posizionata su un pavimento venato di azzurro e agata blu, che dà la sensazione di essere proprio cullati dalle morbide onde del mare.

Se l’Art Suite è l’espressione del comfort e del lusso, nella Pegaso Suite a farla da padrona sono invece l’aura rilassata e l’atmosfera sognante che pervadono ogni angolo.

Questo spettacolare open space è caratterizzato infatti da nuance delicate e fresche, dal grigio vulcanico del pavimento al bianco delle pareti, dalle cromie degli arredi alle decorazioni lussuose e alla cura dei dettagli. Il letto, la poltrona e il divanetto sono pezzi di design unici e inimitabili, dalle fantasie che richiamano il resto della suite, cassettiere e mobile bar inclusi. Anche dalla Pegaso Suite si può godere della splendida vista in terrazza, in cui è possibile rilassarsi in totale tranquillità. Una stanza dall’aspetto regale, dunque, ma allo stesso tempo accogliente e confortevole.

E che dire della Certosa Suite? Uno splendido living arredato da pezzi unici e dalle linee organiche, dal design contemporaneo e avvolgente proprio come la bellezza della natura che si trova fuori, al di là dell’ampia vetrata che separa questa romantica suite dalla magnificenza dei Faraglioni e dall’incanto della baia di Marina Piccola.

Le possibilità sono tante e possono soddisfare qualsiasi necessità e desiderio. Tutte queste suite e camere di lusso sono infatti progettate con un unico scopo: far vivere a chi vi soggiorna un’esperienza semplicemente da favola.