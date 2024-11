L’eccellenza artigianale incontra il design di lusso negli accessori per la casa di ELIE SAAB Maison

ELIE SAAB Maison annuncia la sua ultima collaborazione con Giobagnara, rinomata per la sua raffinata maestria e specializzazione in accessori di lusso. Con sede in Italia, Giobagnara collabora con alcuni dei più esclusivi marchi dell’ospitalità mondiale, realizzando pezzi unici che incarnano un’eleganza elevata. La collaborazione segna un passo significativo per ELIE SAAB Maison, ampliando la sua offerta per includere una gamma di articoli regalo di lusso che riflettono l’impegno del marchio per l’eccellenza e la raffinatezza.

La linea di accessori per la casa Giobagnara x ELIE SAAB presenta una palette cromatica che passa da tonalità neutre a colori della terra e accenti turchese vibranti, creando un perfetto equilibrio tra atemporalità e modernità. L’uso di pelle di alta qualità, meticolosamente lavorata a mano in Italia e rifinita con il monogramma esclusivo di ELIE SAAB, sottolinea la dedizione alla lusso e alla sofisticazione della collezione.

Tra i pezzi più notevoli della collezione c’è un notevole set di scacchi, con una base realizzata in legno e pelle e pezzi degli scacchi in marmo bianco di Carrara e marmo nero Marquina. Oltre ai scacchi, la collezione include altri set da gioco come il backgammon, che fungono da intrattenimento e da elementi decorativi, con un intreccio di pelle e combinazioni di colori uniche che ne esaltano l’appeal estetico. La collezione include anche una varietà di piccoli oggetti regalo, tra cui scatole, vassoi e cornici, che riflettono l’estetica raffinata di ELIE SAAB. Ogni pezzo è caratterizzato da un tocco di lusso su misura ed è perfetto per creare momenti preziosi e ricordi duraturi.

Ispirandosi ai rituali del tè, la collezione estende l’offerta a accessori per la tavola come scatole per biscotti e tè. Inoltre, la collezione include set per ufficio che infondono nello spazio di lavoro un’aria di distinzione e lusso. La collezione segna un impegno continuo da parte di ELIE SAAB Maison nell’elevare l’arte del vivere e dell’ospitalità, creando esperienze uniche e lussuose per una clientela esclusiva.