Beauty Aholic presenta la linea Raaie

Si pronuncia “Ray” e il suo nome rimanda al dio egizio del sole e alla parola maori che significa “raggio di luce”. RAAIE è un’ode alla dualità del nostro rapporto col sole: fonte di vita e insieme responsabile del 80% dei segni d’invecchiamento cutaneo. I prodotti di questa linea sono pensati per sfruttarne i benefici evitandone i pericoli, con una routine che garantisca protezione durante il giorno e riparazione nel corso della notte.

RAAIE sfrutta la resilienza unica della terra, del mare e delle piante che prosperano in Nuova Zelanda in alcune delle condizioni UV più dure del pianeta e che hanno quindi sviluppato potenti meccanismi di difesa e ripristino della pelle. Ecco qualche esempio:

Cocoon Ceramide Cream 50 ml

Crema multifunzione con un innovativo blend di sette Ceramidi che rafforzano la barriera cutanea così che la pelle trattenga umidità ed appaia più sana e tonica. Nella sua formulazione un pool di ingredienti naturali che lavorano per mantenere l’idratazione mentre minerali fermentati ed estratto di Chebula aiutano elasticità e compattezza. La sua texture è ricca ed avvolgente ma viene assorbita senza sforzo soprattutto dalle pelli secche o stressate.

Morning Dew Vitamin C Serum 30 ml

Potente siero antiossidante con due diversi tipi di Vitamina C che regalano un incarnato luminoso ed omogeneo mentre proteggono la pelle dai fattori di invecchiamento. Gli estratti di piante autoctone Neozelandesi, come il Ribes Nero Selvatico antiossidante, la Kanuka antinfiammatoria e il Mamaku idratante e tensore, lavorano in sinergia per garantire alla pelle una difesa dai potenziali danni e dallo stress diurno.

Applicato sulla pelle umida si assorbe in un lampo e aiuta a trattenere l'idratazione.

Yellow Moonbeam Retinal Elixir 30 ml

L’elisir notturno che ci sorprende al risveglio con una pelle uniforme e rinnovata, grazie ad un’incredibile Retinale incapsulato di nuova generazione che, insieme al Bakuchiol, stimola il turn over cellulare 11 volte più velocemente del normale Retinolo ma senza causare irritazioni.

La loro efficacia è compensata dall’azione lenitiva degli estratti botanici di cui è ricca questa formulazione mentre la Niacinamide migliora la texture e affina i pori. La sua leggera fragranza evoca lo sbocciare notturno che al tramonto riempie l’aria di sentori fioriti.

Sun Milk Drops Tinted SPF50 – 45ml

Pluripremiato latte solare viso super leggero e setoso per un finish invisibile. Il suo tenue color pesca si uniforma a tutti gli incarnati, lasciando la pelle con un bagliore dorato e pronta per il make up. Un filtro minerale SPF50 rivoluzionario con Ossido di Zinco non nano che protegge non solo dai raggi UVA e UVB ma anche da blue light, inquinamento e radiazioni infrarosse. Con Niacinamide e Bisabololo.