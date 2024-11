Trame esplorative, una mostra dedicata all’arte dell’arazzo in Italia dal 1950 a oggi

Dino Zoli Textile e Fondazione Dino Zoli promuovono l’esposizione Trame esplorative: un viaggio attraverso l’arazzo, curata da Nadia Stefanel, direttrice della Fondazione Dino Zoli, una importante occasione per sottolineare come questa arte tessile, tradizionalmente vista solo da un punto di vista decorativo, sia diventata nel tempo una forma espressiva innovativa e plurale, che ha saputo intrecciare storie, culture e tecniche.

Monica Zoli, vicepresidente Dino Zoli Group, dichiara: «Parole come filo, trama, ordito, intrecci, tessuto sono utilizzate spesso per evocare suggestioni di percorsi, idee, relazioni, convivenze e collegamenti. Una tecnica antica che incontra attraverso l’arte la contemporaneità, e insieme, danno vita a rappresentazioni di emozioni.»

Dal 1972, Dino Zoli Textile ricerca, studia, progetta e realizza tessuti d’eccellenza per diversi settori, tra cui Interior Design, Contract, Nautica e Hotellerie, collaborando in stretta sinergia con architetti e designer per offrire anche soluzioni personalizzate e completamente su misura.

I tessuti – jacquard, ciniglie, velluti, ignifughi, leather look, stampe e trapuntati – indoor e outdoor, sono realizzati sia con materiali 100% naturali sia con fibre innovative con un forte impegno verso l’utilizzo di fibre riciclate. L’ampia gamma, completamente ideata e sviluppata internamente, è caratterizzata dall’attenzione ai dettagli in termini di qualità, estetica e funzionalità dei prodotti, esportati in oltre 60 Paesi.

Nadia Stefanel, curatrice della mostra, scrive: «L’arazzo, come linguaggio visivo contemporaneo, ci racconta di sperimentazioni e innovazioni tessili, di collaborazioni tra artisti e artigiani, tra tradizione ed esperimenti moderni, in dialogo con le tendenze artistiche contemporanee (in primo luogo l’astrattismo) e il design industriale. Un percorso di ricerca che attraversa l’Italia dalla Lombardia (Arazzeria di Esino Lario e Arazzeria di Elio Palmisano) all’Abruzzo (Arazzeria Pennese), fino alla Sardegna (Studio Pratha), con alcune incursioni europee (Ateliers Pinton), proponendo un momento di riflessione su identità e tradizione.»

Mes oignons, Alexander Calder, 1971, 217 x 153 cm, firmato Calder, Ateliers Pinton (Francia). Courtesy Galleria Antonio Verolino, Modena Syncopé, Sonia Delaunay, 1975, 188 x 170 cm, firmato Sonia Delaunay, Ateliers Pinton (Francia). Courtesy Galleria Antonio Verolino, Modena I Danzatori di Stelle, Studio Pratha, arazzo creato in collaborazione con la designer Caterina Licheri, lana di pecora sarda, nelle sue cromie naturali o colorata con erbe tintorie Studio Pratha, lavorazione. Ph. Elsa Pizzutto

Il viaggio attraverso le arazzerie rappresenta un’opportunità unica per comprendere come l’arte e l’artigianato si uniscano in un processo creativo collaborativo, capace di coinvolgere alcuni dei più importanti maestri del secondo Novecento come Sonia Delaunay, Gino Severini, Alexander Calder, Afro e Piero Dorazio, la designer Nathalie du Pasquier o stilisti come Antonio Marras e artisti contemporanei come Omar Galliani, Maurizio Donzelli, Stefano Arienti, Loredana Longo e Sissi, che si sono avvicinati all’arazzo come forma espressiva. La mostra si conclude con l’arazzo Metapolis, realizzato da Francesca Müller che unisce la complessità artigianale della tessitura con grafiche ispirate dall’intelligenza artificiale. Un viaggio in Italia che non solo celebra le tecniche di lavorazione del tessuto, ma invita anche a riconsiderare un’eredità culturale ricca e variegata, testimone di una tradizione che continua a evolversi e rinnovarsi nel tempo, favorendo connessioni profonde tra artista e pubblico.

Con il patrocinio di Comune di Forlì e Confindustria Romagna, la mostra è visitabile con ingresso libero dal 26 ottobre al 16 marzo 2025 presso la sede della Fondazione Dino Zoli a Forlì (V.le Bologna 288).