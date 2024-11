Lampade iconiche progettate da Hans J. Wegner e Henning Koppel per Carl Hansen & Son

Hans J. Wegner, sicuramente più noto per le sue sedie, ha anche lavorato a progetti di design di lampade e nel mondo dell’illuminazione come la sospensione The Pendant del 1962 e la Serie Opala dal 1973, che Carl Hansen & Son inserisce ora nella sua collezione.

Dal 1972 lo scultore e designer di fama mondiale Henning Koppel entra a far parte con la lampada Bubi della collezione di Carl Hansen & Son, che così facendo continua a portare avanti l’idea di riunire nel suo portfolio le maggiori icone del design.

The Pendant

La sospensione The Pendant è stata progettata da Hans J. Wegner nel 1962 e da allora è rimasta sempre in produzione. La lampada abbina forme morbide a un design industriale in un ensemble lineare, dove le pratiche maniglie sono anche dettagli decorativi. Il gancio della lampada, che tiene insieme il paralume e l’alloggiamento della presa, funge anche da maniglia per regolare il lampadario senza toccare il paralume. È anche possibile regolare la sorgente luminosa verso l’alto e verso il basso cambiando la posizione della lampada per evitare fastidiosi riflessi e scegliere l’altezza ideale della lampada affinché questa si abbini e illumini perfettamente diverse tipologie di tavoli, come quelli da pranzo, da riunione e coffee table.

Collezione Opala

Il paralume circolare, leggermente inclinato e di grandi dimensioni rende inconfondibile e futuristica la Serie Opala, ideata da Hans J. Wegner nel 1973. Il concetto si basa sull’uso dello stesso stampo per la realizzazione di paralumi per lampade da tavolo e quelle a pavimento. È il modo in cui viene tagliato il paralume a determinarne il modello. Il paralume della sospensione è tagliato in modo simmetrico, mentre i paralumi per le lampade da tavolo e a pavimento sono tagliati in modo asimmetrico. Questo approccio funzionale sostiene una produzione più efficiente e riduce al minimo il consumo di risorse, requisito fondamentale nel 1973 quando è stata progettata la lampada e valido ancora oggi. La Serie Opala fornisce una luce ideale e precisa per il lavoro, ma allo stesso tempo emana una luce ambientale morbida che si diffonde attraverso l’acrilico opalino ed è perfetta per uffici, hotel, spazi pubblici e abitazioni private.

Bubi

La lampada Bubi è un esempio perfetto del linguaggio idiomatico e del design scultoreo e vivace di Henning Koppel. Henning Koppel ha progettato la lampada nel 1972 ispirandosi al cappellino del nipote con una forma organica a goccia costituita da un paralume in acrilico opalino e adatta a paralumi cromati o in ottone. Come scultore esperto, Koppel ha adottato un approccio artistico nei suoi design. A differenza di molti dei suoi colleghi contemporanei del movimento Danish Modern, ha dato maggiore risalto al linguaggio idiomatico del design rispetto alla funzionalità e le sue linee curve sono riconoscibili in tutta la sua produzione, dall’argenteria, ai gioielli, alle posate, dai mobili alle lampade. La lampada Bubi diffonde una luce priva di riflessi ed è perfetta come lampadario o posizionata di lato come lampada da tavolo o a pavimento.