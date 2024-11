Risvegliare la pelle con Sérum Affinant Visage by Eisenberg

Tra i super food più diffusi, anche in tema skin-care, il caffè rappresenta il plus di molte formule. Si tratta di una fonte dalle preziose proprietà utili per la bellezza della nostra pelle e a sostegno della nostra linea: è un ottimo alleato anche per il contorno occhi.

Grazie ai numerosi antiossidanti presenti, il caffè rappresenta un perfetto anti-aging in grado di contrastare i radicali liberi e di proteggere la pelle dall’invecchiamento. La caffeina, inoltre, svolge un’azione stimolante e riattivante dall’effetto vasocostrittore, migliorando la microcircolazione e facendo defluire meglio l’accumulo di liquidi.

Tra i trattamenti di EISENBERG contenenti caffeina ecco Sérum Affinant Visage, il prodotto skin-care capace di risvegliare la pelle e affinare il contorno del viso. Questo siero-gel altamente concentrato è a penetrazione immediata e lavora in profondità sotto il trattamento quotidiano abituale, giorno dopo giorno, per tonificare e rassodare la pelle, rimodellare le guance e agire contro il rilassamento del sotto-mento e del collo. Un vero e proprio trattamento cosmetico innovatore per ritrovare un ovale alleggerito e ridisegnato.

Spesso la perdita di tonicità è causata da un accumulo di grasso localizzato o da variazioni di peso, Sérum Affinant Visage agisce andando a tonificare e rassodare la pelle del contorno viso

Formulato con Teobromina, ricavata dall’albero del Cacao e dalla Caffeina, Sérum Affinant Visage agisce direttamente sugli adipociti, le cellule responsabili dell’immagazzinamento e del metabolismo dei lipidi, agendo sul metabolismo della pelle per ridurre i depositi di grasso.

Inoltre, la Glaucina, una molecola estratta dal papavero giallo, aiuta a rassodare e a prevenire il rilassamento della pelle, stimola la sintesi del collagene e aiuta la pelle a ritrovare una maggiore compattezza e tonicità.

Metodo di applicazione:

Per ottimizzare i risultati il prodotto dovrebbe essere applicato esercitando, con l’anulare o un apposito tool freddo, una leggera pressione verso la tempia, per poi proseguire nel senso opposto per distendere le rughe.