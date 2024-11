La nuova zona ufficio della collezione Echo by Turri, firmata da Giuseppe Viganò

Il design senza tempo di Turri arriva anche nella zona ufficio con un ampliamento della collezione Echo disegnata da Giuseppe Viganò – Studio Viganò. In questa nuova proposta, le linee sinuose e le forme morbide della zona dining della collezione Echo, si trasferiscono con naturalezza anche nel contesto lavorativo. Questi elementi, trasportati con fluidità nell’ambiente professionale, donano allo spazio un’eleganza

senza tempo. Quello interpretato da Echo è un ufficio che va oltre la mera funzionalità, abbracciando anche l’estetica con un equilibrio perfetto. La fusione di curve sinuose e la versatilità degli arredi crea un’atmosfera accogliente e ispiratrice, progettata per stimolare la creatività e migliorare l’efficienza dei professionisti che lo abitano. Nel nuovo ufficio presentato da Turri, il desk diventa l’elemento centrale dello spazio lavorativo. Gli angoli arrotondati si sdoppiano: il top in legno di noce con sottomano in pelle è caratterizzato da queste rotondità che, in prossimità dello spigolo, sfumano delicatamente simulando due piani distinti all’interno della scrivania. Questa progettazione offre una solida base per svolgere le attività quotidiane e, al contempo, un ottimo contenitore, con cassetti rivestiti in pelle, per documenti e materiali da ufficio, ottimizzando spazio e organizzazione per agevolare la produttività professionale.

Una base compatta che sorregge non solo l’esperienza delle persone che occuperanno questa scrivania, ma riflette anche l’impegno e la dedizione di Turri nell’offrire arredi di alta qualità. Accanto al desk, la comoda poltrona direzionale della collezione Echo. Una seduta ampia e accogliente

che concilia concentrazione e operatività. La scelta della pelle come materiale predominante conferisce un tocco di raffinatezza all’ambiente. La pelle, usata per ricoprire la scocca della sedia, ritorna come elemento caratterizzante e distintivo dell’intera collezione Echo. Come un’eco che risuona attraverso gli spazi abitativi, questo trait d’union si espande dalla zona dining per ridefinire l’eleganza di un home office o, abbandonando completamente la dimensione domestica ma senza perdere la sua peculiarità, un ufficio di design.

Ad accogliere ospiti e visitatori per incontri one to one, un’altra seduta. La scocca del sedile in pelle con l’abbinamento del tessuto mettono in risalto la manualità e il know how di Turri. Grazie alla sua stabilità e al suo design ergonomico assicura un’esperienza confortevole in ogni situazione. Nonostante il design minimalista, le curve morbide e accoglienti delle sedie conferiscono loro un aspetto familiare. Così, l’essenza della collezione Echo si estende dalla sfera privata a quella professionale, adattandosi con raffinatezza a qualsiasi contesto, conservando sempre il suo carattere distintivo.