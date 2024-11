La nuova stagione dell’hotel 5 stelle Gardena Grödnerhof

Vocazione per l’ospitalità ad alto livello: è questo il motore che da più di un secolo muove il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa per offrire agli ospiti la vera eccellenza in Alto Adige. La scorsa primavera è stata inaugurata la nuova area dedicata alla bellezza e al benessere all’interno dell’esclusiva Gardena Spa; mentre a partire da dicembre, quattro novità cambieranno il look dell’hotel, rendendo gli spazi ancora più accoglienti, avvolgenti e raffinati. L’eleganza amplifica il lusso che si percepisce in questo hotel a 5 stelle: i cromatismi e le linee d’arredo danno il benvenuto in un luogo strepitoso, dove vivere la vacanza alpina con charme e stile.

Per migliorare l’esperienza culinaria, entrano in scena 3 significativi cambiamenti nella ristorazione, non solo dal punto di vista architettonico ma anche nell’offerta gastronomica arricchita e diversificata.

Accanto al Ristorante Gardena e al ristorante stellato e pluripremiato Anna Stuben, a dicembre debutterà un terzo nuovo ristorante, il Ristorante 4 Sajons: uno spazio intimo e accogliente diventa il luogo ideale per gustare i genuini prodotti stagionali. Ispirato al ciclo delle stagioni, il ristorante proporrà un vero e proprio viaggio culinario, in cui ogni piatto sarà pensato per esaltare gli ingredienti nel loro momento di massimo splendore, freschezza e sapore. La filosofia culinaria celebra il legame con il territorio e la natura, valorizzando i prodotti stagionali e trasformandoli in esperienze gastronomiche indimenticabili. Il menu cambierà regolarmente per seguire il ritmo delle stagioni, permettendo agli ospiti di scoprire ogni volta nuovi abbinamenti e sapori, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

La febbre creativa e innovativa gravita anche intorno al ristorante principale dell’hotel, il Ristorante Gardena, che propone una cucina mediterranea e light, con un tocco contemporaneo. Gli spazi sono stati ripensati e ridisegnati per garantire maggiore privacy e comodità. Il design, che fonde uno stile alpino contemporaneo con elementi ricercati, riflette l’eleganza dell’hotel, ponendo un’enfasi particolare sulla qualità degli arredi e sull’ambiente esclusivo.

Il Ristorante gourmet Anna Stuben, insignito di una stella Michelin e quattro cappelli Gault&Millau, verrà trasferito in un nuovo chalet di recente costruzione, situato accanto alla struttura principale dell’hotel. Gli spazi interni sono caratterizzati da un’accogliente atmosfera in stile alpino contemporaneo.

La direzione del ristorante rimarrà nelle mani esperte dello chef stellato Reimund Brunner e del sommelier Egon Perathoner, affiancati dai loro rispettivi team, che operano con grande affiatamento e competenza. L’entusiasmo per le nuove sfide si riflette in un forte senso di coesione e in un rapporto di fiducia con i proprietari dell’hotel, Hugo e Cinzia Bernardi, che favorisce un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

La quarta novità coinvolge gli spazi privati, ovvero le suite, dove gli ospiti respirano aria di vacanza non appena varcano la porta. Sentirsi a casa, in un piacevole contesto dove domina l’eleganza, è l’ambizione del Gardena Grödnerhof e delle sue nuove esclusive Suite Chalet Seceda: le quattro lussuose suite, situate nel nuovo chalet adiacente all’edificio principale dell’hotel, offriranno un’esperienza senza pari, unendo eleganza e comfort.

Per garantire la massima comodità, le suite sono collegate all’hotel tramite un tunnel sotterraneo privato, che permette agli ospiti di muoversi agevolmente tra le due strutture. Con una superficie di 75 m², le suite sono arredate in un raffinato stile alpino contemporaneo, impreziosite da materiali naturali e dettagli ricercati.

Ogni suite dispone di un ampio balcone con vista sul paese di Ortisei e il suo suggestivo paesaggio montano. Questi spazi raffinati rappresentano il fiore all’occhiello dell’hotel, ideati per chi desidera un rifugio esclusivo nella natura delle Dolomiti, lasciandosi guidare e coccolare dai servizi esclusivi di un hotel di lusso.