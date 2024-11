Match my vibe: stick labbra e guance firmato goovi

Match my vibe, firmato goovi è il prodotto che semplifica la make up routine con lo stick Labbra e Guance PH reagente, per un effetto bonne mine naturale e 100% personalizzato. Pensato per essere applicato su guance e labbra dona un luminoso tocco di colore per labbra e guance: questo balsamo in stick è l’ideale per creare un look fresco e naturale in pochissimi step.

La sua texture scorrevole e avvolgente, reagendo con il pH della tua pelle, si trasforma in una tonalità rosata unica. Il finish radioso e la texture cremosa donano un aspetto fresco e disteso alla pelle.

Sulle guance risulta facile da applicare e sfumare con le dita, è perfetto da utilizzare sia da solo, per ricreare un effetto bonne mine, sia come tocco finale per conferire tridimensionalità al make-up. Sulle labbra dona un tocco di colore naturale fin dalla prima passata.

La formula è inoltre arricchita con Olio Essenziale di Menta, che risveglia l’incarnato regalando un piacevole tocco di freschezza.