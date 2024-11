Illuminare la pelle con la linea gioiello Excellence di Eisenberg

Un regalo luxury dall’effetto ultra-shining firmato dalla maison Eisenberg e pensato per chi non vuole rinunciare ad un rituale di cura e valorizzazione della pelle che sfrutti le proprietà dei più nobili dei metalli. Lo recitava anche Marylin Monroe con la sua «Diamonds are a girl’s Best Friend»; che sia oro, argento o diamanti, questi preziosi metalli diventano protagonisti anche nel mondo del beauty con la loro opulenza per trattamenti lussuosi.

La linea ultra premium EXCELLENCE, del marchio francese si compone di diversi trattamenti lusso per viso e contorno occhi dalle prestazioni high-tech, formulati con materiali pregiati per una rigenerazione cutanea intensa. L’oro, l’argento e i diamanti, infatti, stimolano la circolazione sanguigna, aiutano la pelle a rigenerarsi rendendola più uniforme e donandole una luminosità incomparabile. E, soprattutto, possiedono un autentico potere anti-invecchiamento, dimostrandosi capaci di rallentare il naturale declino della produzione di collagene.

Grazie alla formula Trio-Moleculaire, Eisenberg offre trattamenti e maschere viso che donano alla pelle un’azione rigenerante, antiossidante e tonificante attraverso i trattamenti giorno e notte della linea Excellence.

EXCELLENCE ENERGIE OR SOIN JOUR

Energie Or è il trattamento giorno sofisticato e piacevole, dalla formula avanzata realizzata con Peptidi Biotecnologici associati ad una sottile polvere d’oro puro dalla potente azione rigenerante, antiossidante, perfetta per combattere i radicali liberi. Energie Or si compone anche di un energizzante cellulare biotecnologico di Euglena, un micro-organismo che vive in acqua dolce. Fonte di vitalità cellulare, stimola il metabolismo della pelle e garantisce le funzioni rigeneranti restituendo energia alle cellule cutanee affaticate. Inoltre tonifica e rassoda la pelle. Un trattamento da giorno con una formula ad alta performance per idratare, rigenerare e proteggere la pelle per tutto il giorno. La pelle è superbamente idratata, rigenerata e protetta durante tutta la giornata. Azione anti-età straordinaria e base sublimatrice per il trucco.

EXCELLENCE ENERGIE DIAMANT SOIN NUIT

Energie Diamant è uno straordinario trattamento notte rigenerante dalla texture vellutata, arricchito con vera polvere di diamanti per stimolare la micro-circolazione, uniformare l’incarnato e donare luminosità. Peptidi ultra-efficaci contenenti delle Matrichine lavorano in sinergia con un Complesso di Ginseng e Gynostemma per aumentare l’ossigenazione, migliorare la respirazione cellulare, attenuare le rughe e aumentare il tono cutaneo. La Vitamina E e l’estratto di Artemisia offrono una protezione anti-ossidante e anti-età intensiva.

Rigenerata, ossigenata e protetta, la pelle si riposa per tutta la notte. Al mattino ritrova tutta il suo splendore e una luminosità perfetta.

EXCELLENCE MASQUE ULTRALIFT OR

La Masque Ultralift Or è una straordinaria maschera rigenerante e anti-ageing per il contorno occhi dalla texture in crema-gel. La sua formula innovativa combina il potere dell’Oro al collagene per favorire l’aumento dei Peptidi e donare benefici ultra-liftanti, un’idratazione intensa e un aspetto fresco e sano. Il naturale processo di invecchiamento unito ai fattori esterni come la carenza di sonno, la disidratazione o l’inquinamento incidono sul suo aspetto. Con il passare del tempo, la pelle appare spenta e disidratata.

Grazie agli straordinari risultati visibili sin dalla prima applicazione, il contorno occhi appare radioso e visibilmente più giovane, le linee sottili sono minimizzate, le rughe più profonde sono ridotte e l’occhio appare liftato.

Modo d’uso

Utilizzare il pennello o direttamente con le dita, applicare sul contorno occhi pulito. Lasciare agire per 5-15 minuti e rimuovere con un batuffolo di cotone umido. Continuare con la crema per il contorno occhi abituale.

EXCELLENCE MASQUE ESSENTIEL ARGENT

La Ricerca di Eisenberg, basata su scienza e natura, ha scoperto l’eccezionale potere dell’Argento. Da secoli riconosciuto a livello mondiale per la sua bellezza, il suo pregio e il suo incredibile potere, questo ingrediente offre molteplici benefici alla pelle. Combinando lo straordinario potere dell’argento puro micronizzato con un cocktail di ingredienti attivi, Eisenberg presenta la MASQUE ESSENTIEL ARGENT. Una maschera viso e occhi multifunzionale ad alta performance che, in un solo step, attenua stanchezza, segni di invecchiamento e stress regalando un’esclusiva esperienza multi sensoriale. Formulata per ottenere risultati visibili e immediati, i benefici di questa esclusiva maschera super efficace aumentano se associati ad una alimentazione sana, ad un regolare esercizio fisico e a un sufficiente riposo.

Modo d’uso

Applicare su viso, contorno occhi e collo puliti. Per un effetto “boost” immediato, lasciare agire per 5 minuti. Se la pelle è molto stanca, utilizzare come trattamento quotidiano di 5 minuti per 1 mese. Risciacquare accuratamente con acqua tiepida.