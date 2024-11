Fly by Contardi, la collezione di lampade firmata dal designer Massimiliano Raggi

Design essenziale, versatilità e leggerezza si fondono armoniosamente dando vita a Fly: la proposta luminosa nata dalla mente creativa del designer Massimiliano Raggi, frutto di un sodalizio affermato che prosegue da oltre dieci anni con Contardi.

La soluzione illuminotecnica si distingue per il suo tratto grafico, le cui proporzioni affermano l’identità di una struttura ortogonale, rendendola un oggetto di design pulito e sobrio. Grazie a un innovativo processo di sottrazione, il corpo luminoso scompare una volta acceso, lasciando emergere solo la pura essenza della luce. Il profilo bifacciale permette di orientare la luce ed enfatizzarla a seconda del taglio, distribuendola nell’ambiente in modo puntuale e sofisticato, creando così diversi scenari d’intensità luminosa, adattabili a diverse esigenze di illuminazione, senza rinunciare ad un’atmosfera unica e raffinata.

Disponibile nelle finiture nickel dorato satinato, bronzo-nickel spazzolato e antracite, così come in finiture e dimensioni personalizzabili da parte dell’azienda, Fly offre un diffusore tessile regolabile, grazie all’accessorio “vela” nella versione da parete, mentre in quella a sospensione la luce viene diffusa da un elegante paralume. La doppia emissione luminosa è adatta a creare atmosfere accoglienti e funzionali, offrendo un design contemporaneo e una prestazione al di sopra degli standard convenzionali.

La collezione Fly si articola in diverse proposte, che spaziano dalle lampade a sospensione, fino a quelle da parete e da terra. In particolar modo, Fly Multiple, elegante lampada a sospensione, è caratterizzata da un intreccio sofisticato di bracci luminosi orientabili a proprio piacimento, componendo così diverse configurazioni in grado di animare lo spazio abitativo. La doppia emissione consente sia luce diretta sia d’ambiente.

Fly Picture, lampada a parete, è dotata del grado di protezione IP44, rendendola adatta perciò anche all’utilizzo nella sala da bagno, per un fascio luminoso performante sopra lo specchio. La sua struttura, a mo’ di segno grafico fine e distinto, è ideale per illuminare non solo abitazioni, ma anche opere d’arte in spazi museali, mediante il suo fascio di luce puntale.

Infine, Fly Long, lampada da terra monolitica, grazie alla sua altezza di 250cm, è la soluzione ideale per creare un punto luminoso per ambienti con soffitti molto alti, diventando così la protagonista della stanza.

Il disegno, al tempo stesso semplice e sofisticato, unito alla ricerca di finiture raffinate, si ritrovano anche nelle proposte outdoor che allargano la famiglia di lampade adatte per illuminare con sobria eleganza gli spazi esterni.

FLY racchiude il DNA archi-decorativo di Contardi e dona carattere a ogni ambiente domestico e contract.