L’Occitane apre la sua prima Spa in Italia, nell’Hotel Palazzo Tirso Cagliari-MGallery

La Spa L’OCCITANE presenta la sua prima spa in Italia presso il lussuoso hotel boutique a cinque stelle Palazzo Tirso Cagliari-MGallery, ospitato in una proprietà storica nel cuore dell’antica capitale di Cagliari, nel sud della Sardegna. L’apertura sottolinea la continua e stretta collaborazione tra L’OCCITANE e il Gruppo ACCOR, in quanto entrambi i marchi collaborano a nuovi e dinamici progetti spa sia negli hotel Sofitel che in quelli MGallery Collection.

Recentemente rinnovato, l’elegante struttura cagliaritana dispone di 85 camere, con autentiche decorazioni architettoniche in stile art nouveau, dell’inizio del XX secolo. Oltre a due ristoranti e bar gastronomici e a una magnifica terrazza sul tetto con vista da sogno, il palazzo dispone anche di un grazioso giardino botanico.

La nuova e spettacolare spa di 200 m2, un’oasi di relax e pace, comprende una grande piscina a sfioro, un solarium, una sauna e un hammam. Offre anche una palestra e una piscina interna riscaldata con idromassaggio. Nel frattempo, l’esclusiva Spa by L’OCCITANE dispone di tre spaziose sale per trattamenti, tutte dotate di luce naturale, e di un ampio menu spa su misura.

Agli ospiti verrà offerto un percorso di benessere completamente integrato e olistico con un’ampia gamma di trattamenti unici e pionieristici che utilizzano i prodotti di bellezza firmati L’OCCITANE en Provence. Tutti i prodotti esclusivi sono creati nei laboratori del marchio nel cuore della Provenza e sono ricchi di ingredienti naturali e biologici di origine certificata e di provata efficacia.

Tutti i trattamenti sono eseguiti a mano e vengono utilizzate tecniche di massaggio tradizionali, per offrire un’esperienza serena e autentica che calma il corpo e la mente e favorisce una sensazione di benessere totale.

Il menu MGallery della Spa by L’OCCITANE comprende nuove terapie personalizzate per il viso e per il corpo, oltre a trattamenti firmati L’OCCITANE en Provence. Un’innovazione speciale sarà quella di offrire agli ospiti la possibilità di scegliere un rituale termale aggiuntivo al loro trattamento. Tra questi, la respirazione rilassante, la respirazione energizzante, il bagno sonoro Koshi o, ad esempio, l’impacco caldo sul collo. Gli ospiti della spa riceveranno anche un codice QR collegato a un breve filmato con consigli per il benessere da ripetere una volta tornati a casa. Tra questi, come eseguire un massaggio personale di cinque minuti alle mani e al cuoio capelluto e come eseguire tecniche di respirazione rilassante.

Un trattamento d’autore che sarà presente alla SPA L’OCCITANE sarà Immortelle Divine Secret, che utilizza i prodotti della pluripremiata gamma di trattamenti per la pelle Immortelle di L’OCCITANE en Provence. I piccoli fiori dorati dell’Immortelle, coltivati biologicamente in Corsica e in Sardegna, sono noti per la loro longevità. Sono ricchi di molecole attive con proprietà anti-invecchiamento uniche e i prodotti del marchio utilizzano olio essenziale di Immortelle biologico tracciabile al 100%.

Questo eccezionale trattamento viso anti-invecchiamento della durata di 90 minuti è ideale per contrastare le rughe e le linee profonde, levigare e rassodare la struttura della pelle e affrontare le macchie dell’età e il tono della pelle non uniforme. Combatte il rilassamento cutaneo del viso e del collo, nonché della zona del décolleté, e utilizza tecniche di massaggio liftanti e rassodanti combinate con oli essenziali, tra cui Immortelle e Mirto biologici. Il risultato di questo trattamento unico che migliora la pelle è un aspetto radioso e giovane.