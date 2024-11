Eleganza e lusso negli accessori KOH-I-NOOR

Da quasi 100 anni KOH-I-NOOR è un riferimento nel mondo degli accessori di bellezza e della cura estetica della persona. KOH-I-NOOR è il nome del diamante incastonato nella corona britannica e significa “Montagna di Luce” ed è proprio la luce, con i suoi riflessi, a caratterizzare da sempre ogni prodotto creato dalle sapienti mani degli artigiani italiani che si impegnano a curarne la qualità in ogni singolo dettaglio.

Per questo Natale, il brand propone l’unicità dei suoi accessori, creazioni preziose dal design semplicemente raffinato che conquistano le mani e il cuore di Lui & Lei. Qualche esempio?

Per lui: Linea JASPE’ (Pennello da barba con setole naturali di tasso-prima scelta)

Il pennello da barba artigianale JASPE’ è un elegante accessorio per la perfetta cura della propria rasatura. L’ergonomico manico in acetato di cellulosa con colorazione ad effetto tartaruga si completa con una morbidissima setola di tasso che aiuta ad ottenere una schiuma ricca, soffice e compatta. Il movimento rotatorio sul viso aiuta a far sollevare il pelo della barba e a facilitare la rasatura.

Dopo l’uso si consiglia di sciacquare il pennello sotto l’acqua corrente e di riporlo sul suo supporto per farlo asciugare all’aria. Queste creazioni artigiane sono realizzate interamente in Italia. Le setole di tasso sono ottenute da animali di allevamento selezionato sotto controllo sanitario per garantire il rispetto dell’animale.

Il pennello ha un diametro di 21 mm. La linea JASPE’ può contare su 50 prodotti coordinati con la stessa finitura ad effetto tartaruga come la Spazzola da uomo con setole di cinghiale. La spazzola artigianale da uomo JASPE’ è caratterizzata dalla raffinatezza del suo design e dai riflessi di luce creati dalle sue trasparenze. E’ realizzata in acetato di cellulosa con effetto tartaruga e le sue setole naturali di cinghiale di durezza media sono ideali per capelli grossi e crespi e per la cura della barba.

Le setole di cinghiale aiutano a distribuire in modo naturale gli oli presenti sul cuoio capelluto o sui peli della barba mantenendoli morbidi, idratati e lucenti. La spazzola viene rifinita e lucidata a mano dai nostri artigiani che ne curano ogni dettaglio. Le nostre creazioni artigiane sono realizzate interamente in Italia. Le setole di cinghiale sono ottenute da animali di allevamento selezionato sotto controllo sanitario per garantire il rispetto dell’animale.

E ancora il Set Barba&Baffi da viaggio in vera pelle – 3 PZ. Questo elegante set è ideale per curare comodamente la barba ed i baffi in ogni tipo di situazione. Le ridotte dimensioni consentono di conservarlo comodamente nello zaino o di riporlo nella tasca della giacca. Il set Sublime 3 pezzi, confezionato a mano in vera pelle, si distingue per la raffinatezza del suo colore e per la morbidezza della pelle. Al suo interno, tre prodotti: una forbice ed una pinzetta realizzate in acciaio inox in Italia ed un pettine, in acetato di cellulosa effetto tartaruga, rifinito e lucidato a mano dai nostri artigiani. Il set in vera pelle è confezionato avvolta da carta velina all’interno di una scatola regalo ed accompagnata dal leaflet che ne descrive la qualità.

Per lei: Specchio piano monofacciale con manico della linea JASPE’

Gli specchi JASPE’ sono caratterizzati dalla raffinatezza del loro design e dai riflessi di luce creati dalle loro trasparenze. Sono realizzati in acetato di cellulosa con colorazione ad effetto tartaruga. La resa dei nostri specchi ingranditori è di gran lunga superiore a quella dei nostri competitor perché, per eliminare la distorsione dell’ingrandimento, utilizziamo lastre di vetro di dimensioni più ampie rispetto alla superficie di specchiatura finale. Le nostre creazioni artigiane sono realizzate interamente in Italia. Lo specchio misura cm 8,5 x cm 13 ed è ideale da mettere in borsetta. E’ venduto accompagnato da un’elegante pochette.

La Spazzola Pneumatica ovale con picchi dorati – grande

La spazzola artigianale JASPE’ è caratterizzata dalla raffinatezza del suo design e dai riflessi di luce creati dalle sue trasparenze. E’ realizzata in acetato di cellulosa con colorazione ad effetto tartaruga. E’ una spazzola pneumatica con picchi in metallo dorati. E’ adatta per tutti i tipi di capello ed è consigliata anche per i capelli più difficili da acconciare. La spazzola è dotata di un cuscinetto di gomma su cui sono montati i picchi metallici. Il cuscinetto di gomma intrappola l’aria e si comprime quando si spazzolano i capelli, distribuendo la pressione in modo uniforme sul cuoio capelluto senza stressare il fusto del capello e stimolando la micro-circolazione. La spazzola viene rifinita e lucidata a mano dagli artigiani del brand che ne curano ogni dettaglio. Le creazioni artigiane sono realizzate interamente in Italia. La spazzola è consegnata in una scatola da regalo e con una busta in tessuto.

Insomma, questi sono alcuni esempi dei prodotti KOH-I-NOOR, diventati una vera passione italiana senza tempo.