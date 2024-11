Trussardi Parfums presenta la nuova fragranza Trussardi Primo

Ossidiana, carbone, terra, rocce, cristalli, il mare in tempesta, l’alba infuocata su un’isola vulcanica. Dal cuore della terra emerge un tesoro primitivo e potente: Trussardi Primo. Un omaggio alla mascolinità resiliente, potente ed esplosiva ed allo stesso tempo l’antesignano di una nuova saga olfattiva. Questa Eau de Parfum riscrive i codici della profumeria maschile a partire dalla piramide olfattiva – coraggiosa e innovativa – al packaging, un’opera d’arte dal cuore green.

La composizione è come un fiore riscaldato dai primi raggi, si apre lentamente e celebra il miracolo quotidiano della rinascita con la sua fragranza. Le sue note audaci e virili evocano la freschezza dell’aria marina mescolata con il calore della lava vulcanica, creando un’armonia olfattiva unica. Indossare Trussardi Primo è come avvolgersi in un mantello di coraggio e fiducia, per essere pronti a fronteggiare qualsiasi ostacolo.

Accordi di Testa: Pompelmo, Maple Syrup, Minerale Lava

Cuore: Geranium Bourbon Eo, Pimento Calabrese Eo, Fava Tonka Abs

Fondo: Patchouli Gayo Eo, Accordo Legno di Sandalo, Legno di Cedro Upcycled Eo

Trussardi Primo è un fougère inatteso dal sillage persistente e dalle sfumature “noir” ottenute dall’accordo tra le note di bergamotto, geranio, musk, lavanda, vetiver e fava tonka. Il jus contiene ingredienti biologici italiani, estratti con procedimenti altamente tecnologici rispettosi delle caratteristiche della materia prima e in modo da coglierne ogni sua sfumatura olfattiva.

La descrive così il naso Violaine Collas: “L’ultima volta che sono stata in Sicilia è stato subito dopo un’eruzione dell’Etna. È stata per me una scena di grande ispirazione che mi ha spinta a ricreare una sensazione simile. La sensazione di calore come quella di un’eruzione di lava incandescente. Questa immagine mi ha suggerito l’idea di utilizzare l’accordo di sciroppo d’acero, super addictive, con le sue sfumature dorate. Ho voluto anche un po’ di pepe per dare la sensazione di pericolosità e restituire la bellezza ipnotica del vulcano, intrecciato con l’accordo scuro e minerale della lava nera. È nata così una fragranza calda e sexy”.

Il flacone di Trussardi Primo si presenta come un totem, un’opera d’arte in vetro dalle sfumature cangianti che dal nero tipico della notte virano verso il rosso, lo stesso che tinge le prime ore di un nuovo giorno. Come un riflesso dell’alba che lentamente sorge all’orizzonte, il flacone incanta con la sua metamorfosi cromatica, trasmettendo la promessa di un nuovo inizio intriso di audacia.

Con un importante peso vetro e compatto al tatto, il flacone trasmette una sensazione di potenza e solidità, come un segno tangibile della determinazione interiore che risiede in chi lo indossa.

Solido, raffinato e ricaricabile: il flacone combina soluzioni eco green di alto livello senza che ne venga compromessa l’estetica. Tutte le componenti sono atossiche, riciclabili oppure riutilizzabili. Allo stesso modo, anche il flacone refill segue la stessa etica ed estetica.

Il Packaging esterno di Trussardi Primo vanta l’utilizzo di materiali riciclabili come la carta FSC proveniente da foreste gestite secondo rigorosi criteri ambientali e sociali. La scatola segue i cromatismi del flacone con un degradé di colori che passa dal nero al rosso con le scritte in rilievo con finitura vinilica. Trussardi Primo è disponibile nelle versioni da 30, 50 e 90ml.