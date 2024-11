Curve, la stufa a pellet a ventilazione forzata di MCZ

Bestseller della collezione di MCZ dal 2016, Curve è una stufa a pellet a ventilazione forzata e viene riproposta nel 2024 in un restyling che valorizza e accentua le sue forme morbide e femminili. Curve è dotata di tecnologia Core, la tecnologia di combustione all’avanguardia che garantisce performance eccezionali in termini di sostenibilità ambientale, di praticità e di estetica.

Il design brevettato del focolare Core risulta particolarmente bello anche da spento. Questa tecnologia permette una combustione più pulita e sostenibile rispetto alle normali stufe, con un abbattimento del 40% delle emissioni rispetto ai limiti europei più severi (5 Stelle ariaPulita) e del 55% rispetto ai limiti europei di Ecodesign.

Grazie all’ottimizzazione della combustione, inoltre, la pulizia del focolare diventa un’operazione rapida e semplice, il vetro rimane pulito molto più a lungo, e la fiamma prodotta è assolutamente spettacolare, paragonabile al fuoco di legna.

Inoltre, grazie alla tecnologia Maestro+ di serie, è possibile gestire la stufa direttamente da smartphone, tramite un’app dedicata che ne permette il controllo anche a distanza, o dal telecomando freestanding (optional) con termostato ambiente e sensore umidità. Curve è dotata di scarico superiore, che semplifica la collocazione ad angolo o in corrispondenza di canne fumarie esistenti.

Il braciere autopulente riduce drasticamente la necessità di pulizia della stufa richiedendo uno svuotamento cenere meno frequente, anche ad intervalli settimanali.

Curve è realizzata con rivestimento in preziosa ceramica lucida nei colori White e Warm Grey e in ceramica opaca in Black e nel nuovo colore Taupe. Il top è in fusione di alluminio verniciato nero mentre l’ampia porta frontale in vetro rende la visione del fuoco un’esperienza unica.