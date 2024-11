Audrer presenta Lip Paste, il balsamo labbra che nutre e ripara

Giulia De Lellis, founder del brand Audrer, afferma “la mia giornata non inizia bene se non dedico almeno cinque minuti alla cura della mia pelle. E per pelle intendo anche, e soprattutto, le labbra, che molti spesso dimenticano di idratare”. Da questa consapevolezza nasce Lip Paste, un balsamo labbra intensivo e curativo, pensato per chi ha bisogno di nutrimento e idratazione: la ciliegina sulla torta della skincare minimalista di Audrer.

Perfetto per labbra screpolate, secche o danneggiate, Lip Paste contiene acido ialuronico che favorisce l’idratazione e il naturale ripristino della barriera cutanea delle labbra, rendendole visibilmente più morbide e idratate. Arricchito con allantoina di origine vegetale, dalle proprietà protettive, anti-irritanti e lenitive, e vitamina E, dall’effetto antiossidante, Lip Paste è la soluzione ideale per labbra sane e rigenerate.

Dermatologicamente e clinicamente testato, questo balsamo dall’effetto idratante, riparatore, nutriente ed emolliente garantisce un’idratazione profonda e duratura, prevenendo ulteriori danni. Senza glutine e sicuro per l’uso quotidiano, Lip Paste è l’alleato ideale per mantenere le labbra sane e protette in ogni momento della giornata.

Dalla texture setosa e non sticky e privo di fragranze aggiunte, Lip Paste è perfetto anche prima del makeup, per migliorare la tenuta del trucco labbra.