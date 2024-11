Da Biofficina Toscana tre idee regalo per il prossimo Natale

Tre nuovi integratori in gocce distillate da frutta e verdura toscane per un migliore Benessere della Pelle, Benessere Unghie e Capelli, Energia e memoria, sono le utili proposte regalo di Biofficina Toscana.

KIT benessere di unghie & capelli, un integratore in gocce (50ml) con pomodoro toscano antiossidante, equiseto, ortica, zinco e ferro per restituire vigore a capelli e rafforzare unghie fragili, in combinazione alla maschera centrifugato (40ml), nutriente per capelli; KIT benessere della pelle, con mirtillo toscano, integratore in gocce (50ml) con uva e mirtillo nero toscani dalle proprietà antiossidanti, vasoprotettive e schiarenti e rosa canina e bardana ad azione depurativa, rame per la pigmentazione della pelle e zinco per proteggere dallo stress ossidativo. Applicare anche la maschera viso notte beauty sleep (30ml) per una pelle radiosa; KIT energia e memoria, con limone toscano, integratore in gocce (50 ml) che facilita concentrazione e memoria.

L’estratto di limone toscano, ricco di sali minerali e acido citrico, facilitano il benessere psicofisico e una maggiore concentrazione. Eleuterococco, l’adattogeno che favorisce la memoria e le funzioni cognitive, guaranà, tè verde, rhodiola e maté contro stanchezza fisica e mentale, Vitamina C, B6, B2 e B12 che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Insieme al contorno occhi Lift-Up (15ml) della linea Cronocosmesi Day, per ridurre i segni di stanchezza.