Arredare con una libreria: le proposte del catalogo La Casa Moderna raccontano un elemento da interpretare con creatività, flessibile e dal forte potere decorativo.

L’approccio progettuale proposto con successo da La Casa Moderna è fortemente incentrato sulla possibilità del “su misura”, di cui si fanno artefici gli arredatori attraverso il servizio di consulenza; il mix di arredi selezionati tra il meglio della produzione industriale insieme a quelli sviluppati in base alle specifiche esigenze dell’utente da vita a progetti fortemente personalizzati, espressione di necessità e senso del bello di volta in volta unici.

SOLIDA DAY 12, mobile soggiorno angolare con contenitori a terra, sospesi e vano a giorno in laccato opaco – La Casa Moderna

Tra le tante tipologie di arredi, quella che forse si presta maggiormente a svariate interpretazioni è la libreria che, come emerge dalle pagine del catalogo La Casa Moderna, quasi si sveste della sua funzione basica per guadagnare in potere decorativo e architettonico, adeguandosi ai cambiamenti del modo di abitare le case.

La decorazione è affidata ad una gamma molto vasta di materiali, dai legni laccati ai metalli, a cui si aggiungono poi svariate finiture, dalle ossidazioni ai materici. Nelle pareti attrezzate per esempio, i volumi e il conseguente gioco di pieni e vuoti, simulati anche con ante in vetro, di tendenza il fumé, si alternano sia per dare movimento alle pareti, sia per necessità funzionali.

GLOBAL DAY 01, libreria bifacciale in nobilitato – La Casa Moderna

Le partizioni murarie e l’architettura della casa offrono spesso spunti progettuali che magari un occhio inesperto legge come limiti; in questi casi una libreria studiata su misura può, per esempio, vestire un angolo e collegare ambienti diversi. Che si abbia a disposizione poco o tanto spazio, una libreria passante e bifacciale può essere la soluzione per collegare con un senso di prospettiva un living con una zona pranzo o una cucina, allargando la visuale e migliorando la percezione dello spazio.

PRATICA DAY 01, mobile soggiorno con colonne ante a terra e boiserie in nobilitato – La Casa Moderna

Un’altra declinazione delle librerie proposte da La Casa Moderna, interessante per la sua grande attualità, specie dove i metri quadri sono misurati e si vuole ricavare uno spazio per lavorare da casa, è quella con scrittoio integrato. Questa opzione permette di dare un’organizzazione razionale a quanti di noi, specie negli ultimi anni, hanno portato tra le mura domestiche il proprio lavoro.

SOLIDA DAY 35, mobile soggiorno con struttura in materico, ante, scrittoio e basi sospese in laccato opaco, vetrine fumé – La Casa Moderna