L’inverno all’insegna del benessere all’Hotel Elephant di Bressanone

Racchiuso tra gli stretti vicoli del bellissimo centro storico di Bressanone l’Hotel Elephant, icona illustre della storia turistica tirolese, è una fermata obbligata per chi visita la città, soprattutto in questo periodo dell’anno.

In inverno Bressanone si trasforma in un set da favola, coi primi fiocchi che iniziano a cadere, le calde luci della sera, l’aria che sa già di Natale e la voglia di coccole davanti al camino. L’attesa cresce: il momento più magico dell’anno è alle porte e la città indossa il suo abito migliore per invitare tutti a una magnifica festa corale.

Dal 28 novembre (e fino al 6 gennaio) Bressanone incanta con il suo meraviglioso Mercatino di Natale: nella bellissima piazza del Duomo e nei vicoli storici c’è tanta allegria, con le musiche natalizie, i cori e le risate dei bambini, i canti tradizionali, le bancarelle con gli esclusivi prodotti artigianali, le luci degli alberi di Natale, il profumo di cannella, pan di zenzero, frittelle di mele, castagne, vin brulé, speck, e il dolce suono del carillon della Torre Bianca che ogni giorno annuncia l’apertura del mercatino. Da non perdere lo spettacolo “Colors 2. The journey continues” degli artisti della luce francesi Spectaculaires, che trasformeranno anche quest’anno il pittoresco cortile interno dell’Hofburg in un affascinante scenario di luci e musica, per grandi e piccini.

Trascorrere l’inverno all’Elephant significa non solo scoprire l’antica città vescovile in un momento dell’anno magico e poter visitare i suoi palazzi storici e i conventi – dal complesso del Duomo con la chiesa parrocchiale e l’adiacente Piazza Duomo alla Hofburg, al Museo della farmacia e l’Abbazia di Novacella – ma anche regalarsi un’esperienza di benessere totale, che coinvolge tutti i sensi: impossibile non lasciarsi ammaliare dal fascino degli ambienti, delle stanze (spettacolari le nuove suite all’ultimo piano), dell’imponente scalinata, del lussuoso bar old style e di tutti quegli angoli dell’hotel dove si respira l’atmosfera di una storia millenaria.

Così come è impossibile non cedere alle tentazioni gourmet dello Chef Mathias Bachmann che ai tavoli del Ristorante Elephant e dello stellato Apostelstube (il primo a ricevere la prestigiosa stella Michelin in Alto Adige, dal 1962 al 1970, poi riconquistata nel 2019) delizia i palati – anche i più esigenti – con piatti dalla forte identità che combinano il carattere alpino-mediterraneo a influenze da ogni parte del mondo (con una predilizione per il Giappone e i suoi metodi di cottura) proponendo così viaggi gastronomici davvero unici e raffinati.

Da non perdere quindi, dal 22 novembre al 21 dicembre 2024 e poi ancora dal 10 gennaio 2025, il pacchetto “Dine&Sleep”, l’occasione giusta per vivere l’esperienza Elephant a 360°: cena esclusiva e di alto livello all’Apostelstube (una saletta intima con soli 4 tavoli, ispirata all’architettura Art Déco degli Anni ’20), una notte in una delle bellissime Junior Suite (nella casa madre o nell’adiacente Villa Marzari) e l’accesso alla nuovissima spa ricavata nelle ex scuderie, dove è possibile regalarsi momenti di assoluto relax sui lettini a bordo dell’ampia piscina, concedersi una sauna finlandese o un rigenerante bagno di vapore in un ambiente intimo e raffinato, dal design caldo ed essenziale in cui i colori della terra fanno da contrasto al turchese dell’acqua. Per momenti wellness indimenticabili.

Per conoscere la singolare storia dell’Hotel Elephant, simbolo di tradizione, eleganza e ospitalità da ben 500 anni, ammirare le testimonianze di ospiti illustri tra cui imperatori, re, principi e letterati, e ripercorrere le tappe dell’elefante Soliman, simbolo dell’hotel, basta soffermarsi nel bellissimo e intimo museo adiacente la hall: per un viaggio nel tempo e nella storia all’insegna dello charme e dell’eleganza.