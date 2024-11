La genesi di una leggenda: Knights of the Round Table di Roger Dubuis

L’iconica collezione Knights of the Round Table di Roger Dubuis presenta la sua ultima creazione, un segnatempo dedicato a un personaggio il cui nome è indissolubilmente legato alla leggenda e alla tradizione arturiana: Mago Merlino.

Parte della famosa collezione della Maison, questo nuovo capitolo attinge all’immortale storia di Merlino con un magnifico quadrante che evoca la visione di un paesaggio mozzafiato, sorvegliato da una cerchia di valorosi guerrieri. Questa leggenda cavalleresca giunge ai confini del mondo, fino al Selciato del Gigante, un posto in cui realtà e fantasia appaiono legate quasi indissolubilmente. Si tratta di un luogo mistico che oggi viene reinterpreto da Roger Dubuis attraverso la maestria artigianale e l’espressività che caratterizzano da sempre la Maison.

Nel creare questo segnatempo, Roger Dubuis ha ripercorso i passi del mago, attingendo all’incantevole atmosfera mistica che ancora oggi si respira.

La Maison ha intrapreso un autentico viaggio nei métiers d’art, attingendo a una vasta gamma di materiali e applicando varie tecniche artistiche per intensificare l’effetto. Ogni quadrante è realizzato a partire da una base in oro rosa 18 carati, sulla quale sono stati riprodotti con precisione una serie di fori e sezioni esagonali, successivamente trattati con uno strato di PVD nero. Molte delle sezioni sottostanti in oro rosa sono state rivelate con l’utilizzo del laser ed enfatizzate con una finitura opaca o ricorrendo a un motivo a raggiera per donare ulteriore profondità.

Questo sublime segnatempo è alimentato dal calibro automatico Monobalancier RD821, prodotto dalla Maison orologiera. Realizzato con 172 componenti, il calibro RD821 ha una struttura compatta e dimensioni ideali che lasciano spazio ai cavalieri in piedi. È importante sottolineare che il calibro, in tutte le sue parti, si caratterizza per 14 tipi diversi di finiture realizzate a mano, requisito essenziale per il Poinçon de Genève, una delle certificazioni più esclusive del settore orologiero odierno.

Un altro elemento degno di nota è la protezione della corona a forma di guaina della spada, sulla cassa da 45 mm in oro rosa. Questo dettaglio rappresenta la magica storia di Merlino che aiutò Artù a estrarre la leggendaria spada dalla roccia, svelando a tutti il suo destino di re.

Analogamente, la massa oscillante a 360° sul retro della cassa si ispira alle vetrate colorate delle finestre dei castelli medievali. Questo affascinante componente rappresenta un esempio delle conoscenze avanzate di Roger Dubuis in materia di design scheletrato. Sebbene più leggera e più piccola di una tradizionale massa oscillante, essa è progettata alla perfezione, a dimostrazione che gusto estetico e prestazioni impeccabili possono coesistere in armonia.

Al polso, l’orologio è completato da un cinturino in pelle di vitello nera con fibbia déployante in oro rosa e un moderno sistema a sgancio rapido, denominato Quick Release System.

Il nuovo Knights of the Round Table è un episodio a sé e rappresenta il primo capitolo di una trilogia di orologi dedicata a Mago Merlino. Roger Dubuis è stato affascinato da questo misterioso e magico personaggio, chiave essenziale della leggenda Arturiana e fondatore dell’ordine dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Altrettanto importante è la frase da lui pronunciata e incisa sul retro della cassa di ogni segnatempo:

“Attorno a questa tavola i cavalieri più valorosi siederanno come pari. Essi partiranno in cerca d’avventura, facendo giustizia, proteggendo i deboli, domando i superbi.”

Attingendo alle pagine più antiche del folklore, questo primo tributo a Mago Merlino riesce a solleticare la fantasia fanciullesca insita in ognuno di noi. Una narrativa incantevole che si trasmette di generazione in generazione con un fascino universale e senza tempo.

Chi alla fine metterà al polso questo segnatempo è destinato a sentire un autentico senso di appartenenza. Ne sono stati creati solo 28 esemplari che offrono la rara possibilità di entrare a far parte dell’esclusivo gruppo dei proprietari di un Roger Dubuis. Il sodalizio dei Cavalieri della Tavola Rotonda è un circolo di per sé illustre, legato dalla passione per le storie leggendarie.