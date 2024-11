La nuova collezione invernale di Make Up firmata Chanel

Lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL e COMETES COLLECTIVE danno voce alla magia dell’inverno attraverso il colore. Valentina Li, Global Makeup Creative partner-Chanel, sviluppa una collezione make up dalle tonalità scintillanti per scaldare le notti più fredde e infondere un tocco magico a ogni look.

Fucsia seducente, rosa vibrante, corallo sorprendente: le tonalità rosate si confondono e disegnano un quadro di paesaggi straordinari. Amplificando questa atmosfera invernale con mille e una nuance inedite, Valentina Li crea un universo sorprendente ispirato dai colori del più magico fenomeno artico.

Il colorito, lo sguardo e le labbra rivelano un’allure audace. In questo quadro nel quale la regola è sorprendere, il rosa si impone esprimendo tutta la fantasia di una collezione che cattura lo splendore dell’inverno.

Per un incarnato satinato nasce la creazione esclusiva DIAMOND DUST, per un viso con la pelle che risplende come i fiocchi di neve al sole. Le guance e l’arcata sopraccigliare si vestono di madreperle luminose. Il fiocco di neve impresso a rilievo su questo illuminante in formato XXL lo rende l’accessorio perfetto della stagione.

Per far brillare lo sguardo e le guance con mille luci, Valentina Li propone un’audace armonia di fard racchiusi in una palette in formato maxi dal nome ENCHANTED NIGHT. Dal corallo ramato al rosa fucsia, i suoi riflessi incandescenti prendono ispirazione dalle nuances delle aurore boreali.

Marrone-rosso o prugna con LE LINER DE CHANEL che sottolinea lo sguardo e gli dona profondità per un risultato ipnotico.

Per il make up occhi, un altro colore inedito per CHANEL, un nero-viola madreperlato per OMBRE PREMIÈRE LAQUE. Questo ombretto liquido, ultra-luminoso, dal risultato scintillante veste le palpebre di luce per affermare la propria allure in un battito di ciglia.

Per labbra scintillanti, questa collezione CHANEL tra satinato e glitter, svela quattro nuove tinte in edizione limitata per il rossetto ROUGE ALLURE L’EXTRAIT. Dal rosso mattone al marrone porpora, queste nuance intense illuminano le labbra. Realizzato come un gioiello, lo scrigno iconico che le custodisce è impreziosito da un simbolo dell’inverno: un fiocco di neve in rilievo.

Per un look make up dal risultato satinato metallizzato, Valentina Li arricchisce ROUGE ALLURE LAQUE con due nuovi colori. Il rosa fucsia madreperlato fa risplendere le labbra per tutta la notte, mentre il rosso profondo fa eco ai crepuscoli invernali più spettacolari.

Non mancano le novità relative agli smalti per le unghie: ecco due nuovi colori per LE VERNIS: STORYTELLER e CHARMER. Il primo, un viola-nero profondo e misterioso e CHARMER, un rosa vibrante metallizzato avvolgente, ed ecco che la magia dell’inverno arriva fin sulla punta delle dita.