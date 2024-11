Snoopy by Flos, la lampada firmata da Achille & Pier Giacomo Castiglioni

Nata nel 1967 dal genio di Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Snoopy è una delle lampade più originali ed ironiche della storia del design, caratterizzata da funzionalità, innovazione e leggerezza estetica. La sua celebre forma è ispirata al profilo del cagnolino di Charlie Brown, creato dal fumettista americano Charles M. Schulz, da cui la lampada prende appunto il nome Snoopy.

Con il perfetto equilibro di cui erano capaci, i fratelli Castiglioni coniugarono in questa lampada da tavolo materiali pregiati, ingegneria illuminotecnica e un design scherzoso e irriverente. Snoopy presenta una base cilindrica di marmo bianco di Carrara, obliqua rispetto al piano d’appoggio; questa sostiene uno spesso disco in vetro che ha la funzione di diffusore, sul quale appoggia in posizione obbligata un leggero riflettore in alluminio verniciato, con tre fori di raffreddamento simili alla presa di una palla da bowling. Il riflettore presenta al suo interno una finitura bianca in modo da diffondere la luce in modo uniforme sulla superficie.

Sebbene possa apparire come un volume non equilibrato, la Snoopy è in realtà molto stabile grazie alla perfetta distribuzione dei pesi delle parti che la compongono. Grazie al design inclinato della lampada, il suo flusso luminoso è diretto quasi totalmente verso la zona di lavoro del piano, mentre è limitato verso il lato opposto. Questo concetto illuminotecnico non era affatto tradizionale per l’epoca e resta ancora oggi una caratteristica innovativa e molto apprezzata.

Nel modello originale, all’interno della base di marmo era contenuta tutta la parte elettrica, e la stessa base alloggiava l’interruttore e un regolatore elettronico per la variazione dell’intensità della luce, controllata tramite una piccola manopola rotante, all’epoca molto innovativa. Oggi la funzione on/off e la regolazione dell’intensità luminosa 0-100% della lampada avvengono mediante sensore touch dimmer integrato.

Alla finitura nera del modello classico, Flos ha affiancato negli anni una palette di colori brillanti, arricchendo la collezione con le finiture arancio, verde e un nuovissimo, sofisticato blu navy.

L’introduzione di nuovi colori, nel caso di oggetti storici disegnati dai grandi maestri, avviene sempre con grande attenzione e rispetto da parte di Flos, partendo dallo studio di materiali d’archivio. Nel caso delle vivaci nuance della gamma di Snoopy, l’ispirazione proviene dal progetto di Sciuko, un versatile riflettore disegnato dai Castiglioni nel 1966, divenuto popolare grazie anche alla sua ricca gamma cromatica.

Nel corso della sua storia, Snoopy è stata esposta in numerose mostre ed acquisita dalle collezioni permanenti di alcuni tra i principali musei di design del mondo, tra cui il MoMA.