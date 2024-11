Duo Expert Remodelift by Eisenberg, per rimodellare e liftare la pelle del viso

Il mantenimento di una pelle giovane e sana è sempre stato al centro della ricerca tecnologica di Eisenberg. I cuori pulsanti delle innovazioni alla base delle sue formule skincare, sono la natura e la scienza che lavorano in sinergia per agire in maniera visibile e duratura sui segni dell’invecchiamento cutaneo. Ecco che Eisenberg amplia la sua linea Remodelift con Crème Raffermissante Remodelante e The Eye Serum, il duo ideato per viso e occhi perfetto per liftare, rassodare, rimpolpare ed illuminare, sono il risultato dell’expertise anti-age di Eisenberg riconosciuta a livello mondiale.

L’esclusiva Formula Trio-Moléculaire, un vero booster di giovinezza, è arricchita da una potente miscela di ingredienti mirati come: Estratto di Tè Verde, Peptidi di Riso e Olio di Semi d’Uva, nonché principi attivi specifici per ogni formula. Risultati spettacolari e comprovati per dare alla pelle tutti i nutrienti di cui ha bisogno per rigenerarsi e ritrovare luminosità, compattezza e idratazione, riducendo la comparsa di rughe e linee sottili.

Crème Raffermissante Remodelante

Una crema viso e occhi multivitaminica con potenti proprietà anti-age. Contiene vitamine anti-radicali liberi, un estratto di Shiitake Selvatico, un principio attivo chiave per la compattezza e l’elasticità, così come oli, piante e peptidi. Una formula leggera ma nutriente per ridurre le rughe, levigare, illuminare e rimodellare il contorno del viso. Il viso appare più giovane, rilassato e l’incarnato è radioso.

The Eye Serum

Questo siero per occhi super concentrato, presenta una miscela di vitamine extra liftanti, idratanti, defaticanti, vegetali e peptidi, per aiutare a correggere le rughe delle palpebre cadenti e delle zampe di gallina, ridurre le occhiaie e migliorare la microcircolazione. Un siero gel delicato ma potenziato per combattere l’invecchiamento precoce e ottenere un contorno occhi liftato, liscio e tonico.

Insomma, insieme a Masque Tenseur Remodelant la routine di Rimodelift Eisenberg diventa ideale per rassodare, rimpolpare, liftare e illuminare viso e contorno occhi.