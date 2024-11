My Good Light, il nuovo nato nella famiglia goovi

goovi, il brand nativo digitale e co-fondato da Michelle Hunziker, è da sempre attento alle richieste delle sue goovi lovers e si impegna per offrire una gamma di prodotti sempre più completa, seguendo la filosofia good, easy, natural.

Dopo il successo dei primi prodotti dedicati al make-up viso, tra cui l’innovativo fondotinta & correttore PERFECTLY ME e l’amatissima tinted beauty cream NATURALLY AT MY BEST, goovi amplia la gamma con i nuovi correttori illuminanti My Good Light.

Clean, vegan, ormulato con il 95% di ingredienti di origine naturale e arricchito con Acido Ialuronico e Prebiotico dalle note proprietà idratanti e protettive; il nuovo My Good Light conferisce un finish naturale luminoso grazie alle sottili perle riflettenti contenute all’interno della formula.

Una texture impalpabile e confortevole che uniforma e perfeziona la pelle in pochi semplici gesti, grazie alla coprenza modulabile e all’applicatore ergonomico di precisione che lo rendono il prodotto ideale sia per le occhiaie che per le imperfezioni.

Ideale per dare un touch luminoso e per uniformare l’incarnato, My Good Light è l’alleato perfetto per il tuo make-up di tutti i giorni, ideale anche per i ritocchi on the go. Disponibile in 10 nuances.