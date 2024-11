Il regalo secondo CHANEL per le festività 2024

Quest’inverno, l’universo delle fragranze CHANEL segue il ritmo di una danza di neve. Una miriade di fiocchi di neve volteggiano attorno alle fragranze iconiche della Maison. Da un flacone inedito a un olio scintillante, e un vaporizzatore da viaggio: i fiocchi prendono vita in una elegante coreografia attorno agli intramontabili, raffigurando una fiaba d’inverno raccontata in tre atti.

N°5 EAU DE PARFUM

Mentre il paesaggio si copre di una coltre di ghiaccio, N°5 Eau de Parfum adotta un’allure unica e si veste di un delicato velo di neve. Un tessuto in seta applicato a mano riveste il flacone, come un leggero manto di neve bianca. Con una lavorazione in trasparenza, frutto di una tecnica artigianale, la seta ridisegna i contorni del flacone e conferisce al profumo uno straordinario effetto scultoreo.

La confezione è impreziosita dalla sagoma del flacone impresso a rilievo. Questa edizione limitata infonde magia alla fragranza fiorito-aldeidata di N° 5 Eau de Parfum.

N°5 VAPORIZZATORI DA VIAGGIO

Un tintinnio metallico risuona nell’atmosfera innevata. I nuovi vaporizzatori da viaggio N° 5 L’EAU e N°5 Eau de Parfum invitano a un gestuale di profumazione d’eccezione perfetto per le feste. Questi accessori in edizione limitata sono perfetti per essere portati sempre con sé, anche al polso grazie a una catena gioiello inedita impreziosita con il numero portafortuna di Gabrielle Chanel: il 5.

N°5 L’HUILE OR BEIGE

L’atmosfera si illumina di colori scintillanti. Frammenti di madreperle dalle nuance oro beige avvolgono la pelle in un velo satinato. Un’edizione limitata che cattura uno dei colori emblematici di CHANEL nel ricordo sensuale di N°5 per risvegliare i sensi e illuminare la pelle. Quest’olio ricco dalla consistenza voluttuosa profuma delicatamente il corpo e sublima la pelle, donando una sensazione di comfort. C’era una volta, il regalo secondo CHANEL.