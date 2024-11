Grand Seiko presenta un nuovo dress watch con l’inconfondibile Stile Evolution 9

Negli anni ’60 e ’70 sono state prodotte creazioni Grand Seiko a carica manuale a 10 oscillazioni, con l’obiettivo di ottenere un migliore tasso di stabilità e una maggiore precisione. Quest’anno, per la prima volta in oltre 50 anni, Grand Seiko presenta un nuovo movimento a carica manuale ad alta frequenza, il Calibro 9SA4. Si tratta del terzo movimento che entra a far parte dell’ultima generazione del Calibro meccanico 9S, nata nel 2020 con il Calibro 9SA5 automatico e seguita l’anno scorso dal cronografo Tentagraph con Calibro 9SC5.

Come il Calibro 9SA5, il nuovo 9SA4 pulsa al ritmo di 10 oscillazioni al secondo e vanta una riserva di carica fino a 80 ore grazie all’efficientissimo scappamento a doppio impulso e ai due bariletti. Entrambi i movimenti utilizzano il bilanciere Grand Seiko a spirale libera e una molla a spirale con curva terminale. Di conseguenza, il Calibro 9SA4 beneficia della stabilità di marcia, della resistenza alle interferenze esterne e delle elevate prestazioni che da tempo caratterizzano i movimenti Grand Seiko ad alta frequenza. Inoltre, come per altri movimenti meccanici Grand Seiko, il 9SA4 viene testato in sei posizioni a tre diverse temperature per 17 giorni per garantire la conformità agli standard Grand Seiko.

Grazie alla riprogettazione del movimento, il moto a becco d’uccello dello scatto è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro durante il procedimento di carica manuale. Insieme alla delicata finitura del movimento ispirata al fiume Shizukuishi, il Calibro 9SA4 non solo mostra il meglio delle capacità dell’orologeria meccanica di Grand Seiko, ma cattura anche la bellezza dell’ambiente naturale della Manifattura.

L’ indicatore della riserva di carica su uno dei ponti del movimento mostra lo stato di carica dell’orologio. Il movimento raggiunge una maggiore efficienza di carica grazie a una riorganizzazione del treno degli ingranaggi e a una riprogettazione dei componenti, in modo che il Calibro 9SA4 raggiunga un’autonomia di carica di 80 ore con il 15 percento di rotazioni della corona in meno rispetto a quelle necessarie per ottenere la stessa potenza del Calibro 9SA5 quando lo si carica a mano. Grazie al suo movimento sottile, l’orologio ha un diametro di 38,6 mm e uno spessore di 9,95 mm.

Il Calibro 9SA4 farà il suo debutto in un nuovo dress watch della Collezione Evolution 9 il cui design rappresenta il proseguimento dello Stile Grand Seiko che risale all’iconico 44GS del 1967. Questa volta, lo Stile Evolution 9 è stato ulteriormente perfezionato per creare un orologio che comunica immediatamente il fascino, l’eleganza, la grazia e la delicatezza che ci si aspetta da un dress watch a carica manuale.

Diversi aspetti del design sono stati rivisitati: dagli indici prominenti e scanalati, che sono stati assottigliati e allungati, alle anse sfaccettate, ora più strette e con una superficie ridotta. Il baricentro dell’orologio è stato abbassato per garantire il comfort e la stabilità caratteristiche delle creazioni Evolution 9 di Grand Seiko. La cassa e la fibbia sono realizzate nel Brilliant Hard Titanium di Grand Seiko. Grazie a questa lega, più brillante del titanio tradizionale, le superfici lucidate con la tecnica Zaratsu appaiono ancora più luminose, ottenendo un risultato fedele alla qualità e alla bellezza che si addicono a un dress watch Grand Seiko. Il Brilliant Hard Titanium rende l’orologio non solo leggero ma anche altamente resistente alla corrosione e ai graffi, con una robustezza doppia rispetto all’acciaio inossidabile standard.

Il quadrante della nuova creazione si ispira alle sottili betulle bianche che prosperano nelle zone settentrionali del Giappone e che crescono a profusione nei pressi del Grand Seiko Studio Shizukuishi. Il raffinato motivo riprende la bellezza della corteccia della betulla con la sua trama intricata e multidimensionale. In combinazione con il design elegante dell’orologio e l’alta precisione del movimento, la nuova creazione offre una raffinata interpretazione della natura del tempo.