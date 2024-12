Proposte profumate per il Natale di Mediterranea

Mediterranea ha creato due speciali idee regalo da mettere sotto l’albero: box super profumate che uniscono bellezza e benessere in un’esperienza sensoriale unica da regalare, anche a se stessi, per le imminenti feste. E per la casa, una candela e un diffusore dalle note calde e speziate per celebrare la magia del Natale.

In’fusion Iris Magnolia

Per chi ama le fragranze fiorite e delicate, una special gift box che si prende cura di viso corpo e capelli. Un bagno doccia con una schiuma corposa per una pelle morbida e vellutata e una crema all in one per idratare viso, corpo e capelli in pochi gesti a base di infuso vegetale di Iris e Magnolia dall’azione antiossidante e anti-age e un lip balm con effetto rimpolpante grazie alle virtù dell’olio di jojoba e dell’estratto di melograno.

Nel cofanetto: Bagno doccia – tubo 150ml Crema all in one – tubo da 75ml Lip balm – tubo labiale 10ml



In’fusion Elicriso Fiordaliso

Il regalo perfetto pensato per detergere e idratare la pelle del corpo a base di infuso di Elicriso e Fiordaliso dalle proprietà lenitive. Una fragranza gourmande, delicatamente vanigliata e avvolgente per un momento di piacevole relax. Il bagno doccia è arricchito da aloe vera lenitiva ed estratto di rosmarino antiossidante, la crema corpo e la crema mani sono una coccola super nutriente per una pelle morbida e idratata, il detergente mani è

formulato con l’aggiunta di estratto di melograno e aloe vera- per una detersione delicata e mani morbidissime profumate.

Nel cofanetto: Bagno doccia – tubo 150ml Crema corpo – tubo 125ml Crema mani – tubo da 50 ml Detergente mani – flacone 200ml



E per la casa… note calde e speziate per celebrare la magia del Natale

Candela – Piazza delle Spezie 190gr

Tutta la magia di un mercato mediterraneo pieno di colori, profumi e spezie racchiusa in questa candela dalla fragranza ricercata. Le note di Arancio dolce e Mandarino diSicilia, Cannella di Ceylon, Chiodi di Garofano e Pepe nero abbracciano l’aroma di Hybiscus e Violetta, donando sensazioni calde e avvolgenti.

Home Fragrance – Angolo delle spezie 250ml

Una fragranza che porta con sé tutta la ricchezza e la varietà dei profumi e delle spezie esotiche. Pepe rosa, Zenzero, Cannella di Ceylon, Chiodi di Garofano e Limone di Sicilia si mescolano a note di Tabacco dolce, Cisto Labdano, Sandalo e Lavanda, per creare un’atmosfera festosa e accogliente.