SILKOW: la federa in seta per un sonno migliore

Con l’avvicinarsi delle Feste Natalizie inizia la consueta corsa ai regali per amici e familiari, nella sfrenata ricerca del pensiero più adatto ad ogni esigenza e desiderio. Optare per una federa in pura seta può essere un’idea originale e sicuramente apprezzata da chi ama prendersi cura di sé. SILKOW, brand veneziano nato dalla passione per la seta e per il benessere, propone federe e accessori di pregio, realizzati interamente in Italia in seta di primissima qualità, sottoposta a un trattamento di termofissaggio privo di sostanze chimiche che preserva le proprietà benefiche della fibra e permette di lavare la federa comodamente in lavatrice.

Dalla texture brillante e leggera, quasi impercettibile sulla pelle, la seta è la fibra nota da secoli per le sue preziose caratteristiche, che SILKOW lavora sapientemente confezionando prodotti dal design elegante e che mantengono intatti i benefici di questo tessuto naturale. Morbida e delicata sulla pelle, la seta dona una piacevole sensazione al tatto oltre a prolungare l’azione di creme e sieri sul viso grazie alla sua nota proprietà di non assorbire l’umidità esterna. Rispetto ad altre fibre, la seta non assorbe l’umidità esterna e riduce l’attrito della pelle a contatto con il cuscino, prevenendo la formazione delle fastidiose “pieghe da guanciale” sul viso e favorendo quindi una naturale azione anti-aging.

Antibatterica e ipoallergenica per natura, la seta è consigliata da dermatologici ed esperti per prendersi cura delle pelli più sensibili che soffrono di arrossamenti o infezioni della pelle come l’acne. La seta è anche una preziosa alleata per il benessere dei capelli, grazie alla sua naturale azione anti-crespo e alla sua superficie liscia e scivolosa che previene la formazione di nodi e doppie punte, per una chioma forte, lucente e sempre in ordine, anche al risveglio.

Grazie alla sua azione termoregolatrice, la seta dona una piacevole sensazione di tepore in inverno e freschezza in estate, favorendo un riposo più profondo e continuativo durante la notte. Il colore bianco naturale di tutte le federe Silkow, è sinonimo e custode delle proprietà della seta che andrebbero altrimenti a perdersi con procedimenti chimici di colorazione. La federa SILKOW 100% in pura seta è disponibile in diverse varianti: con bordino colorato nei toni del blu notte o marrone, con l’elegante bordo largo su quattro lati o con il più semplice bordino stretto, per abbinarsi a qualsiasi stile.

Ogni federa può anche essere personalizzata con un ricamo speciale, come il nome o l’iniziale o un messaggio dedicato, che la rendono particolarmente indicata per essere donata a Natale. Anche il ricamo è realizzato in filo di seta, per un contatto 100% naturale sulla pelle. Oltre alla collezione di federe, Silkow propone anche un raffinato pigiama da donna realizzato in seta di prima qualità con dettagli in piping blu notte.

Il modello comprende una camicia a manica corta e un pantalone corto con elastico in vita. Il pigiama in seta dona a chi lo indossa una piacevole sensazione per tutta la notte e garantisce un sonno migliore e una pelle più sana e bella. Completa la collezione Silkow anche un elastico per capelli in pura seta, per raccogliere la chioma mantenendola forte e sana, senza stressarla ed evitando i fastidiosi segni post-coda.