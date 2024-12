La stagione invernale del Bad Moos Aqua Spa Resort

Il profumo dei biscotti appena sfornati, le luci dell’albero di Natale, la melodia suonata dall’arpa in sottofondo. È il Natale al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, in Alto Adige. Un’atmosfera magica e unica per trascorrere le feste invernali nel paesaggio innevato della Val Fiscalina, assaporando le tradizioni altoatesine e godendo dello charme e di tutti i comfort del Resort.

La stagione invernale apre il 6 dicembre 2024 per la festa dell’Immacolata con un pacchetto vantaggioso completo di skipass per il divertimento sulle piste fino a Natale.

Il tempo dell’attesa è davvero bello se lo si programma per tempo. Una vacanza al Bad Moos permette di entrare lentamente nell’atmosfera delle feste, dedicandosi ad esempio al divertimento sulle piste, già perfettamente preparate. Il comprensorio sciistico delle 3 Zinnnen Dolomites, comodissimo al Bad Moos grazie agli impianti di risalita della croda Rossa appena fuori dall’hotel, mette a disposizione 115 km di piste panoramiche, sempre innevate e battute, di tutti i livelli di difficoltà, blu rosse e nere. E poi grazie al “Pustertal Ski Express” si continua a sciare anche a Plan de Corones.

Non solo, una vacanza in questo periodo è l’occasione perfetta per dedicarsi ai vicini mercatini di Natale. A una decina di chilometri dal Bad Moos Aqua Spa Resort, il Mercatino di Natale tra le Dolomiti di San Candido è composto da casette in legno con artigianato locale e specialità culinarie locali. Ad appena 15 km si può visitare anche il Natale sotto le Tre Cime a Dobbiaco, un mercatino gastronomico con i profumi e i sapori della tradizione. E poi eventi speciali, programma musicale, attività per i bambini e prodotti artigianali da regalare.

La settimana più suggestiva dell’anno, quella del Natale, trascorsa in montagna diventa ancora più magica. Una passeggiata nel paesaggio innevato e silenzioso della Val Fiscalina, un punch caldo davanti al caminetto e al grande albero di Natale, i suoni evocativi di arpe e violini dopo cena.

Visto il clima rigido, il consiglio è un trattamento “caldo”, come un bagno benessere da vivere da solo o con il partner, una seduta nella benefica Grotta solfata o un massaggio rilassante. Calore e vapore attendono gli ospiti anche nell’innovativa area sauna con diverse tipologie di ambienti adatti a ogni esigenza e sale relax esclusive.