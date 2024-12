I Beauty Coffret Natalizi di Filorga

Sono sei i coffret regalo che la Maison francese di Alta Cosmetica Filorga propone insieme ad altrettante beauty routine per assecondare le diverse esigenze della pelle. I protagonisti sono i trattamenti icona del brand: formule multifunzionali ispirate alle più rinomate tecniche di medicina estetica, caratterizzate da elevata scientificità, efficacia comprovata e texture altamente sensoriali. Nel cuore della formula di ogni cosmetico brand, l’NCEF, l’oro rosa di Filorga: un complesso unico ad azione poli-rivitalizzante, ispirato alle iniezioni rivitalizzanti, che associa Acido Ialuronico rimpolpante a nutrienti essenziali (aminoacidi, vitamine, co-enzimi, minerali, antiossidanti) per agire su tutti i parametri di qualità della pelle: rughe, tono, luminosità, uniformità, pori, idratazione. L’NCEF è stato incapsulato in microscopici vettori multi-strato per favorire l’assorbimento degli attivi rilasciandoli gradualmente, in profondità nella pelle.

Sei cofanetti skincare per regalare un’esperienza cosmetica d’eccellenza:

COFFRET GLOBAL-REPAIR ADVANCED PER AGIRE SU 10 SEGNI DEL TEMPO

Ispirato al bendaggio lipidico in medicina estetica, con attivi sapientemente dosati per supportare il naturale processo di riparazione cutanea

Nella formula: una miscela lipidica unica e brevettata di squalene, esteri, trigliceridi e steroli, tutti di origine vegetale, ispirata a quella naturalmente presente nella pelle di donne e uomini di 22 anni; estratto botanico dell’albero della vita ad azione anti-age; miscela di oli e ceramidi con azione nutriente e rivitalizzante; estratto di rosa damascena che protegge dallo stress cellulare, illumina l’incarnato e aiuta a ridurre le macchie scure. Texture ultra-sensoriali con un perfetto equilibrio tra nutrimento e comfort.

GLOBAL-REPAIR ADVANCED ELIXIR, 5ml: elisir di giovinezza intensivo. Si tratta di un siero in olio da applicare mattino e sera su viso, collo e décolleté. Texture unica, di rapido assorbimento che si fonde dopo pochi istanti dall’applicazione.

GLOBAL-REPAIR ADVANCED CREMA, 50ml: trattamento 24 ore ultra-riparatore. Applicare come trattamento quotidiano mattino e sera su tutto il viso, collo e décolleté. Texture fondente e avvolgente, luminosa, sublimata dall’inconfondibile firma olfattiva Filorga.

CANDELA PROFUMATA FILORGA dalla fragranza ispirata alla firma olfattiva dei trattamenti del marchio, completa il momento della beauty routine e la rende una vera e propria esperienza. olistica.

TROUSSE FILORGA, un elegante pouch in Tweed da portare sempre con sé con per custodire i beauty essentials della propria routine Filorga.

COFFRET NCEF: ROUTINE AZIONE D’URTO

Azione su rughe, tono e luminosità

L’alta concentrazione del complesso icona di Filorga NCEF [Acido Ialuronico rimpolpante e ingredienti poli-rivitalizzanti], ispirato alla tecnica della biorivitalizzazione in medicina estetica, apporta un’azione poli-rivitalizzante migliorando tutti i parametri di qualità della pelle.

NCEF-SHOT, 15 ml: siero booster ultra-concentrato dall’azione pro-giovinezza intensa in soli 10 giorni. Applicare mattina e sera per 10 giorni su viso, collo e décolleté, al posto del proprio siero abituale, per preparare la pelle al meglio in vista dei giorni di festa. Per l’applicazione, utilizzare la pipetta graduata contenuta nel flacone, prelevando il prodotto fino al livello indicato.

MESO-MASK, 30ml: iconica maschera pro-age che agisce su rughe, segni di affaticamento e perdita di luminosità. Nella formula, insieme a NCEF, ramnosio dall’azione idratante e illuminante, collagene ed elastina dall’azione levigante e rimpolpante. Da 1 a due volte a settimana, applicare il prodotto su viso, contorno occhi, collo e decolleté. Lasciar agire per 15-30 minuti e risciacquare.

COFFRET LIFT-STRUCTURE: AZIONE LIFTING PER RIDEFINIRE I VOLUMI

Il complesso Plasmatic Lifting Factors associa attivi ispirati alla tecnica del lifting non chirurgico in medicina estetica [plasma vegetale ricco di fattori cellulari, collagene naturale e acido ialuronico] per distendere i tratti, rimpolpare la pelle e scolpire i volumi.

LIFT-STRUCTURE, 50ml: trattamento giorno ultra-liftante e rassodante, per restituire tono e compattezza. Texture cremosa e confortevole.

SLEEP&LIFT, 15ml: crema notte dall’azione liftante e ridensificante. Texture balsamo, vellutata e avvolgente.

COFFRET TIME FILLER 5XP: EFFICACIA SU 5 TIPI DI RUGHE

Trattamenti dall’azione combinata sulle rughe di viso e collo

Formule a base di attivi ispirati a 5 tecniche di medicina estetica: peptide miorilassante ispirato alle iniezioni di tossina botulinica, peptidi pro-collagene ispirati al filler, finocchio marino ispirato al peeling, NCEF ispirato alla biorivitalizzazione, estratto vegetale ispirato ai fili tensori.

TIME-FILLER INTENSIVE, 7ml: siero multi-correzione rughe. Applicare mattina e sera su viso e collo prima del trattamento in crema.

TIME-FILLER EYES 5XP, 4ml: crema contorno occhi ad alta precisione che agisce su tutti i tipi di rughe, rilassamento della palpebra e occhiaie.

TIME-FILLER 5XP, 50ml: trattamento giorno multi-correzione rughe. Applicare la mattina su viso e collo dopo il siero ed il contorno occhi.

COFFRET HYDRA-HYAL: ROUTINE IDRA-RIMPOLPANTE

Il complesso HYAL-DIFFUSING FACTORS, ispirato alle iniezioni di Acido Ialuronico in medicina estetica, associa 5 tipi di acido ialuronico [ad alto, medio, basso peso molecolare, reticolato, incapsulato] per idratare, rimpolpare e levigare la pelle.

HYDRA-HYAL SERUM, 30ml: siero ad azione idra-rimpolpante arricchito con un estratto botanico di Sophora Japonica ad azione antiossidante. Texture fresca e leggera.

HYDRA-HYAL CREAM, 15ml: trattamento giorno ad azione idra-rimpolpante pro-giovinezza arricchita con un complesso emolliente a base di olio di origine vegetale. Idrata, distende e rimpolpa i segni visibili della pelle da normale a disidratata.

HYDRA FILLER MASK, 1 maschera in foglio: maschera in tessuto idratante a base di acido ialuronico a basso peso molecolare ultra-frazionato, un complesso NMF-Like (Natural Moisturizing Factor), ispirato alla composizione del fattore naturale d’idratazione della pelle. Lasciare agire per 15 minuti. Non risciacquare. Applicare 1 o due volte a settimana.

COFFRET OPTIM EYES: ROUTINE OCCHI LABBRA

Trattamenti defaticante occhi e volumizzante labbra

OPTIM-EYES, contorno occhi anti-fatica 3 in 1 per attenuare occhiaie, borse e linee sottili con un’azione defaticante. La tecnologia a base di un peptide energizzante di nuova generazione supporta il rinnovamento cutaneo. Applicare il trattamento sulla zona del contorno occhi, massaggiando e picchiettando delicatamente fino a completo assorbimento. Conservare in frigorifero per ottimizzare l’effetto decongestionante.

NUTRI-FILLER LIPS, balsamo labbra nutriente e rimpolpante per dare comfort alle labbra secche e donare loro volume e luminosità. Texture unica balsamo-olio.