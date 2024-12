Il grooming Bullfrog in versione Christmas Kit

Natale si avvicina e, tra mille pensieri, scegliere il regalo perfetto per fratelli, amici, figli o partner può sembrare un’impresa titanica. La soluzione? I Christmas Kit Bullfrog: eleganti, utili e su misura per gli uomini di oggi, sempre più attenti al grooming e alla cura di sé.

Che si tratti di un amante della barba impeccabile, di un perfezionista della rasatura o di un appassionato di profumi, Bullfrog ha pensato a tutto.

I KIT BULLFROG

Per chi ama i classici: Kit Agnostico Legends – The Legendary One

Un omaggio all’iconica fragranza Agnostico.

Contiene: Balsamo Multifunzione (100ml) in edizione limitata, ideale per barba, capelli e viso; Agnostico Distillate Eau de Parfum (100ml), un’essenza leggendaria che trasforma l’iconica fragranza in un profumo elegante e intramontabile.

Per chi non passa inosservato: Kit Agnostico Legends – The Spicy One

Un kit dal carattere deciso, perfetto per chi ama lasciare il segno. Include: Agnostico Spiced Balsamo Multifunzione (100ml), con una fragranza pungente e speziata; Agnostico Spiced Eau de Parfum (100ml), dalle note calde e avvolgenti, con anice, pepe rosa, zenzero e legno di Hinoki.

L’ideale per chi cerca freschezza e originalità.

Nel kit: Agnostico On The Rocks Balsamo Multifunzione (100ml), reinterpretazione spumeggiante della fragranza classica; Agnostico On The Rocks Eau de Parfum (100ml), dalle note agrumate, legnose e ambrate, perfetto per sorprendere.

Chi ha una barba indisciplinata troverà la soluzione perfetta nei kit Idrata & Definisci , disponibili in tre varianti: The Legendary One – include il balsamo Agnostico in edizione limitata e i must-have per modellare e definire; The Spicy One e The Juicy One – combinano il balsamo (100ml), il Gel da Rasatura Invisibile (100ml) e il Gel Styling Invisibile (50ml), per una routine semplice ma efficace.

Per chi cerca qualcosa di unico, sull'e-commerceBullfrogci sono tre kit esclusivi :

: Kit Perfect Hydration– ideale per chi ha bisogno di relax e idratazione. Include un Gel Esfoliante Anti-Stress e un Gel Idratante Anti-Stress per un viso fresco e rigenerato; Kit Perfect Shave: per una rasatura perfetta, contiene la Crema da Rasatura Secret Potion n.1 (100ml) e il Fluido Dopobarba Delicato per una pelle morbida e lenita; Kit Perfect Beard – pensato per una barba impeccabile. Include la Pasta Esfoliante Lavabarba e l’Oliocento, un olio multitasking per barba, capelli e pelle.

Questi Christmas Kit Bullfrog sono il regalo che unisce utilità, stile e personalità.