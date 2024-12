I nuovi gusti di Lip Glowy Balm, il balsamo labbra di Laneige

Frutti di bosco, Vaniglia, Mango, Sweet Candy, Gummy Bear e Mirtillo: sono le nuove, irresistibili delizie per le labbra. Una linea di balsami illuminanti in una formula unica e golosissima. I Lip Glowy Balm sono il prodotto 2-in-1 by LANEIGE: è balsamo perché è super idratante e contiene burri naturali, come quello di Murumuru e di Karitè, che nutrono e rendono le labbra morbide; è un gloss dall’effetto plumping che crea un film brillante come un lucidalabbra leggero e leggermente colorato. Se si indossa il rossetto regolarmente o si hanno labbra screpolate, questo prodotto è ideale. Leggero e pratico, con una texture non appiccicosa, è facile da applicare per i ritocchi durante il giorno.

Scopriamo i nuovi gusti:

Frutti di Bosco: avvolgente piacere a fior di labbra

Vaniglia: la fragranza che fa tornare il buon umore all’istante

Mango: un sapore esotico e tropicale direttamente sulle tue labbra

Sweet Candy: buono, dolce e… privo di calorie

Gummy Bear: un balm dal sapore ultra yummy