Vacanze invernali all’hotel Gassenhof, il “Luogo delle Emozioni” di Racines

L’inverno è una stagione magica, fatta di paesaggi innevati, giornate piene di avventure all’aria aperta e serate dedicate al relax e al benessere. Per chi desidera vivere queste esperienze in un ambiente esclusivo e accogliente, l’hotel Gassenhof 4*S di Racines in Alto Adige è il punto di partenza ideale. Immerso nella pittoresca Val Ridanna, il “Luogo delle Emozioni”, hotel della famiglia Volgger, ha dato il via alla stagione invernale insieme ad un programma di attività all’aria aperta: dallo sci di fondo, alle escursioni con le ciaspole alla scoperta di questo incantevole territorio incastonato nell’Alta Valle Isarco.

L’hotel Gassenhof è un vero punto di riferimento per gli sportivi: con i suoi 60 km di tracciati per sci di fondo che partono direttamente dall’hotel, è il luogo ideale per vivere un’esperienza immersi nella natura più pura. Per gli amanti dello sci alpino, l’hotel è situato a breve distanza dal comprensorio Racines-Giovo, che offre oltre 25 km di piste per tutti i livelli. Per chi preferisce vivere la montagna con ritmi più lenti, è possibile immergersi nella natura attraverso trekking tra i boschi innevati e ciaspolate e fermarsi per una sosta ristoratrice in una delle malghe locali, per poi riprendere il cammino sotto il cielo azzurro o la luce delle fiaccole nelle escursioni serali.

E dopo una giornata di sport sulla neve, il rientro in hotel è all’insegna del benessere: ad attendere gli ospiti la Logen Spa, un’area di 3000 mq adiacente all’hotel, è un rifugio di tranquillità dove il corpo e la mente possono trovare la pace. Gli ospiti possono scegliere tra una vasta gamma di massaggi e trattamenti estetici, pensati per favorire il recupero e il relax. La piscina Infinity esterna, riscaldata e con vista panoramica sulla valle, è il posto perfetto per rilassarsi in totale tranquillità, mentre nel Gassenbadl la piscina coperta con cascata e sistema di nuoto contro corrente garantisce un’esperienza rinfrescante e rigenerante. Il Gassenhof è anche gusto e sapore, infatti è possibile prendere parte alle visite guidate alla Casa del Gusto – Mount Becher, e godere di un viaggio per i sensi attraverso le produzioni artigianali di birra, grappa, caffè e formaggio della famiglia Volgger con una degustazione, dalla durata di 1 ora e mezza.

Ll “Luogo delle Emozioni”: il Gassenhof, una destinazione per ogni viaggio

In questa stagione invernale, il Gassenhof propone tre pacchetti esclusivi per vivere al meglio la Val Ridanna e le sue meraviglie. Il pacchetto “Prima neve” permette di godere delle piste dell’Alta Valle Isarco con uno skipass giornaliero, accompagnato da un aperitivo alpino nelle malghe di Racines-Giovo, per vivere appieno l’atmosfera montana. Con l’offerta “Il Natale delle Campane a Vipiteno” gli ospiti possono immergersi nella magia del mercatino di Natale di Vipiteno, un’esperienza che include il pernottamento con visita guidata alla Torre delle Dodici e una suggestiva fiaccolata natalizia a Racines.

Il pacchetto comprende anche un caldo vin brulé di benvenuto e uno spettacolo nel centro storico, tra vicoli illuminati e piazze addobbate a festa. Infine, per chi cerca il massimo del comfort e del relax, “Sogni d’Oro” è un’opportunità unica che include l’accesso gratuito all’area wellness Gassenloge-Spa e un ampio programma di attività sportive e avventurose. Un’esperienza pensata per chi desidera un soggiorno che unisca l’avventura sulla neve al piacere di rigenerarsi in una delle migliori spa della zona. Ogni pacchetto è progettato per offrire un’esperienza completa, che spazia dalle attività all’aria aperta ai momenti di tranquillità nel centro benessere, permettendo di esplorare la Val Ridanna in tutte le sue sfaccettature.

Il Gassenhof di Racines è una meta perfetta per chi cerca un soggiorno che unisca l’avventura sulla neve alla serenità di un’esperienza di benessere completa. Tra attività outdoor e trattamenti spa, ogni attimo della vacanza sarà dedicato al piacere e al relax, senza mai rinunciare al contatto con la natura più autentica dell’Alto Adige.