La pettorina in suede e cashmere misto seta effetto “furry” di Ludovica Mascheroni

Un Natale all’insegna dell’eleganza quello firmato da Ludovica Mascheroni. Un regalo che esprime il massimo dell’eccellenza italiana, sia per la scelta di materiali di alta gamma, che per lo stile inconfondibile del brand, caratterizzato da un lusso sofisticato e massima attenzione ai più piccoli dettagli.

La pettorina in suede e cashmere misto seta effetto “furry” è il regalo ideale da mettere sotto l’albero di Natale: un concentrato di raffinatezza, alta manifattura e unicità. Un capo molto particolare, unico, capace di conquistare per la sua allure unita alla praticità. La pettorina, infatti, è da sempre un capo iconico di Ludovica Mascheroni: studiata per proteggere dal freddo chi la indossa, si distingue per l’abbottonatura laterale.

Per Natale 2024, il brand propone una nuova edizione della pettorina, che conserva l’abbottonatura laterale, ma che si rinnova con nuovi materiali, sempre di altissima gamma: morbida pelle suede per l’esterno e cashmere misto seta effetto “furry” per l’interno. Il prezioso e caldissimo cashmere selezionato per la fodera interna proviene esclusivamente dal sotto-vello delle capre hircus. Un risultato di grande eleganza e raffinatezza, dallo stile sobrio e unico.

Questa pettorina è il regalo perfetto per il giorno di Natale. Non solo un capo di lusso, ma un accessorio che racconta una storia fatta di valori e maestria artigianale. Realizzata con materiali pregiati e un design che fonde tradizione e innovazione, la pettorina Ludovica Mascheroni diventa simbolo di amore e cura. Un pensiero speciale per chi la riceve in dono, un abbraccio di calore e stile.