Illuminare le festività con i coffret Eisenberg Paris 

La magia natalizia si diffonde in tutto l’universo Eisenberg prendendosi cura della pelle di ogni donna e di ogni uomo. Per questa occasione Eisenberg propone dei Gift Sets perfetti per celebrare le festività con eleganza attraverso trattamenti mirati per ogni tipo di pelle e di esigenze: Routine FERMETÉ, Duo COLLAGÈNE BOOSTER e Routine EXPRESS per uomo.

Routine FERMETÉ

Il rituale ideale per una pelle perfettamente rassodata. Un trattamento mirato ad alta performance per levigare, affinare, rimpolpare e rigenerare ed è così composto:

SÉRUM AFFINANT VISAGE 50ml

Siero gel altamente concentrato per trattare efficacemente le cause della perdita di tonicità e per favorire la distensione del tessuto cutaneo. L’ovale del viso appare visibilmente rimodellato, affinato e liftato. L’alleato indispensabile contro il rilassamento cutaneo.

MASQUE TENSEUR REMODELANT 15ml

Maschera indispensabile dalla intensa azione anti-età, liftante, rassodante e rimpolpante, subito visibile e per tutta la giornata.

SOIN ANTI-ÂGE 50ml

Una formula “magica” avanzata, dall’azione anti-rughe e rassodante, arricchita di principi attivi mirati: il Retinolo incapsulato, gli Olii di Borragine e di Semi d’Uva rigenerano e nutrono, le Vitamine E e C lottano contro i radicali liberi, le Ceramidi Vegetali preservano il film idrolipidico e difendono la pelle dalle aggressioni ambientali, le Alghe Rosse eliminano le tossine. La pelle appare tonica, levigata, rassodata e ringiovanita. Ideale anche per le pelli devitalizzate.

Duo COLLAGÈNE BOOSTER

Trattamento scientifico all’avanguardia con principi attivi efficaci e innovativi per una rigenerazione intensa e un aumento del collagene, arricchito dall’oro puro ed è così composto:

MASQUE ULTRALIFT OR 30ml

Una straordinaria maschera rigenerante e anti-ageing per il contorno occhi, dalla texture in crema-gel. La sua formula innovativa associa il potere dell’Oro al collagene per favorire l’aumento dei Peptidi e donare benefici ultra-liftanti con un’idratazione intensa e un aspetto fresco e sano.

ÉNERGIE OR 50ml

Lusso e piacere per una formula di grande performance: Peptidi di Seta ricoperti da una fine pellicola d’Oro puro facilitano la diminuzione dello stress ossidativo cellulare, un Energizzante Cellulare mirato rassoda e tonifica e un Complesso Oligo-minerale Magnesio – Zinco – Manganese – Sodio, stimola la vitalità delle cellule e assicura l’apporto nutritivo necessario per l’epidermide. La pelle è sublimata, idratata, rigenerata e protetta per tutta la giornata.

Routine EXPRESS per uomo

Una routine rapida ed efficace in 3 fasi per prendersi cura della propria pelle ogni giorno. Detergere, rivitalizzare, idratare e lenire la pelle in un istante ed è così composta:

SOIN ACTIF CALMANT HYDRATANT 50ml

Trattamento completo per la città: idrata, protegge, calma e diminuisce gli arrossamenti delle pelli sensibili rapidamente. Ripara i danni dovuti alle aggressioni quotidiane, come la rasatura, le variazioni climatiche, l’inquinamento o gli shock termici causati dallo sport, grazie all’estratto di cellule staminali delle foglie di Lampone dalle proprietà anti-ossidanti, anti-infiammatorie e protettrici del DNA. La Formula Trio-Moléculaire® assicura un’azione anti-età e riduce visibilmente le rugosità. Formula non grassa per viso e contorno occhi.

DUO ESSENTIEL 15ml

Formula in gel, fresca e leggera due-in-uno dall’azione detergente e per una rasatura facile, veloce, levigante e confortevole. Gli ingredienti attivi e detergenti generano una leggera schiuma eliminando le tossine causate dall’inquinamento, senza disidratare la pelle. Può essere usato per radere e/o detergere.

GEL APRÈS-RASAGE 15ml

Gel fresco, non grasso, per rivitalizzare la pelle dopo la rasatura. Idrata, ripara e lenisce grazie alla sua formula in gel ricca di idratanti, estratto di Fiori di Sambuco Nero, Arnica e Mentolo. Con utilizzo costante, rossori, brufoli e peli sottocutanei scompaiono, la pelle è morbida e tonica. Particolarmente indicato per le pelli delicate e sensibili, con infiammazioni e peli sottocutanei sul collo.