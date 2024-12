Beauty Aholic presenta Westman Atelier in versione natalizia

Dalla Make Up Artist delle celebrities made in USA Gucci Westman, fondatrice del brand Westman Atelier, arriva la nuova collezione natalizia che trasforma l’ordinario in straordinario. I nuovi Gift Set in Limited Edition sono già tutti nella wishlist della esclusiva clientela di Gucci Westman.

Baby Cheeks Blush Stick – Petite Trio

La collezione dei blush Westman Atelier in formato mini, dalla finitura idratante e naturale, per un delicato tocco di colore con un solo gesto.

Miscela e abbina, in base al tuo umore: il best seller Petal, il rosa papavero che sta bene a tutte ed il nuovo ed esclusivo Mimi, un beige-rosato.

Petite Fête Edition

Il kit ideale per un incarnato perfetto e ciglia lunghe come non mai, da portare sempre con te. Il mini size il mascara best seller Eye Want You in Clean Black, e due nuove Limited Edition per l’illuminante Toast, un rosa beige luminoso, e il blush Bubble, un freddo e luminoso color bacca.

Lip Suede Matte – Lipstick Trio

Un trio dei super rossetti idratanti Westman Atelier, dall’effetto matte. Leggeri ed idratanti sulle labbra, ma persistenti, grazie al pigmento naturale vivido e pulito. Nel kit il bestseller Je Rêve, un nude rosato, e due nuove tonalità in edizione limitata: Dash un rosso rubino e Fluffy un rosa nude.

The Complete Petite – Brush Collection

Gli strumenti essenziali di Gucci in un mini guardaroba di 9 pennelli in legno sostenibile e fibre cruelty-free. Ogni pennello in questo set in edizione limitata è creato a mano in Giappone dal più prestigioso produttore di pennelli al mondo. Setole lussuosamente morbide e cruelty-free per un’applicazione impeccabile. Le mini dimensioni attentamente progettate rendono questo set il compagno di viaggio perfetto.