Nectar Sublime per un perfetto equilibrio tra pelle, corpo e mente by Melvita

Melvita celebra la bellezza naturale con il lancio di Nectar Sublime, una linea innovativa che unisce natura e scienza per rivelare il perfetto equilibrio tra pelle, corpo e mente. Ispirata alla saggezza che si acquisisce con il tempo, la gamma è pensata per esaltare luminosità, tonicità e vitalità, offrendo una skincare che riflette armonia interiore ed esteriore.

Al centro di questa rivoluzione cosmetica vi è l’estratto di fiori di gelsomino fermentati, un attivo potenziato da una biotecnologia brevettata che amplifica le proprietà benefiche della pianta. Questo processo naturale, privo di sostanze aggiunte, valorizza i principi attivi del gelsomino, aumentando la concentrazione di peptidi, polifenoli e minerali. L’innovazione si unisce alla sicurezza: il bio-retinolo, derivato dal finocchio marino coltivato in Bretagna, rappresenta un’alternativa efficace e delicata al retinolo tradizionale, migliorando la densità e lo spessore della pelle senza rischi di irritazione o fotosensibilità.

La linea comprende:

SIERO GLOBALE INTENSIVO NECTAR-SUBLIME 30ML

Trattamento ideale per chi cerca una pelle rimpolpata, luminosa e uniforme. La sua formula combina bio-retinolo, estratto di gelsomino fermentato, omega-6 e vitamina C naturale per rassodare, ridefinire i contorni e attenuare le macchie scure. La texture leggera e fresca regala un immediato senso di benessere, mentre dopo due mesi di utilizzo si osservano miglioramenti significativi: aumento della densità cutanea del 23% e riduzione delle rughe tra le sopracciglia del 15%.

CREMA VELLUTATA RIDENSIFICANTE NECTAR-SUBLIME 50ML

Offre un’esperienza sensoriale unica, grazie alla sua consistenza setosa priva di siliconi. Arricchita con olio di borragine e polisaccaridi di avena, questa crema nutre in profondità, attenua le rughe e lascia la pelle visibilmente più soda e radiosa. Dopo due mesi di trattamento, l’incarnato appare più luminoso (+18%) e le macchie scure ridotte del 9%.

Ogni dettaglio della linea rispecchia l’impegno di Melvita per la sostenibilità: il packaging è ricaricabile, mentre gli ingredienti, come il gelsomino e il finocchio di mare, sono raccolti a mano in Francia, nel pieno rispetto della natura.

Con questa nuova linea Nectar Sublime, Melvita rinnova la promessa di una bellezza autentica, rispettosa della pelle e dell’ambiente.