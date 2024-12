Foreo: le proposte luxury per il Natale 2024

Per il Natale di quest’anno, FOREO, il marchio svedese di skin-tech, offre idee regalo che fanno sentire la cura della pelle come un piacere, non come un lavoro. Il BEAR 2, il LUNA 4 plus, l’UFO 3 e il FAQ 202 sono altamente tecnologici, facili da usare e perfetti per tutti coloro che amano il lusso nella loro routine quotidiana. Sono più che semplici gadget di bellezza, sono il regalo di lusso perfetto per chiunque apprezzi la cura di sé. Ogni prodotto è progettato per combinare l’innovazione avanzata con la facilità d’uso.

BEAR 2: Il lifting perfetto

Si tratta di un dispositivo per la tonificazione del viso che combina la tecnologia delle microcorrenti e le pulsazioni T-Sonic™per sollevare e scolpire il viso minimizzando le linee sottili. Il suo sistema anti-shock garantisce un’esperienza sicura e confortevole, mentre le modalità di trattamento personalizzate, come Gentle V-Shape Yoga e Contour Cardio, rendono ogni utilizzo simile a una seduta termale personalizzata.

Offre risultati visibili e professionali senza trattamenti invasivi.

Il design ergonomico e il sistema anti-shock lo rendono efficace e sicuro per tutti i tipi di pelle.

L’abbinamento con il siero SUPERCHARGED 2.0 eleva l’esperienza, assicurando che il dispositivo faccia il suo lavoro al meglio. Questa stagione, FOREO ha reso il regalo ancora più semplice con il Set BEAR 2. Include il dispositivo BEAR 2, il Siero SUPERCHARGED 2.0 di FOREO e il SUPERCHARGED™ HA+PGA Triple-Action Intense Moisturizer. Un perfetto set di lusso per il lifting del viso.

LUNA 4 plus: La lussuosa routine di pulizia

La pulizia è alla base di una buona pelle e LUNA™ 4 plus la rende più facile ed efficace che mai. Utilizza le pulsazioni T-Sonic™ per pulire i pori in profondità, mentre la terapia della luce LED aiuta a combattere rughe e imperfezioni. Inoltre, è realizzato in silicone ultra-morbido, quindi è abbastanza delicato per la pelle sensibile.

Rimuove il 99% dello sporco, dell’olio e dei residui di trucco sulla pelle.

La terapia della luce LED aggiunge un’ulteriore cura anti-invecchiamento per una pelle luminosa.

È semplice da usare quotidianamente e perfetto per tutti i tipi di pelle.

UFO 3: Per gli amanti della cura di sé e dei trattamenti spa

L’UFO™ 3 è perfetto per chi ama una buona routine termale ma non ha 20 minuti a disposizione. Questo gadget trasforma la maschera in un rituale di 2 minuti, utilizzando calore, raffreddamento e terapia della luce per potenziare i risultati. È veloce, efficace e sembra un mini trattamento termale a casa.

Idrata la pelle fino al 126% in due minuti.

Un regalo perfetto per le amanti della spa e della cura di sé.

Funziona con le maschere FOREO, in modo da poterle combinare in base alle esigenze della pelle.

UFO 3 di FOREO comprende tutte le maschere per il viso che ognuno può desiderare.

FAQ 202: Il regalo di lusso high-tech più perfetto

Per chi ama il lusso e i gadget high-tech, la FAQ™ 202, del marchio FAQ Swiss, è un sogno che diventa realtà. Questa leggera maschera LED utilizza la luce del vicino infrarosso per combattere le linee sottili, il tono della pelle non uniforme e l’opacità. È senza fili, comoda e offre risultati evidenti già dopo pochi utilizzi.

È come un trattamento termale da fare a casa.

È facilissimo da usare, anche durante il relax o il multitasking.

Il design elegante e i risultati professionali lo rendono ancora più speciale.

E per chi ama i trattamenti mirati, ecco i migliori regali per decollete e mani:

FAQ 211

Una maschera LED studiata per il collo e il décolleté, che utilizza otto lunghezze d’onda di luce per rassodare, levigare e ripristinare la pelle giovane in queste zone spesso trascurate. FAQ™ 211 Neck & Décolleté Mask è una soluzione per risolvere la pelle spenta, il rilassamento cutaneo, le rughe e le macchie dell’età su collo e décolleté. Creata pensando al comfort, mirando all’efficacia, FAQ™ 211 che vanta un design ergonomico che si modella perfettamente al corpo, assicurando una vestibilità aderente e consentendo al contempo una completa libertà di movimento.

Dotato di 761 punti luce ottimizzati distribuiti sulla sua superficie, FAQ™ 211 assicura una copertura uniforme della luce LED, massimizzando l’efficacia di ogni sessione di trattamento.

È clinicamente provato che riduce le rughe del 32% in sole 2 settimane e migliora significativamente la compattezza e l’elasticità della pelle.

Ultra leggera e senza fili, FAQ™ 211 è stata progettata come maschera LED a doppio uso. È possibile indossare la maschera FAQ™ 211 al contrario, per combattere le rughe o l’acne sulla nuca e sulla parte superiore della schiena.

FAQ 221

Specificamente progettato per le mani, questo dispositivo affronta le rughe, le macchie dell’età e la secchezza con una diffusione della luce ottimizzata sulla pelle, garantendo una copertura uniforme e risultati straordinari. Dotata di 623 punti di luce LED ottimizzati, questa maschera è leggera, senza fili e confortevole, consentendo una piena mobilità. Si rivolge a uno spettro di problemi della pelle delle mani, tra cui rughe, linee sottili, macchie dell’età e pelle crespa. È clinicamente provato che riduce le rughe del 32% in sole 2 settimane, FAQ™ 221 migliora anche in modo significativo la compattezza e l’elasticità della pelle, fornendo risultati visibili che sfidano i segni dell’invecchiamento.

Entrambe le maschere LED sono collegate all’app e offrono trattamenti pre-programmati in base alle esigenze e alle preferenze dei clienti. È anche possibile progettare i propri trattamenti per ottenere la massima personalizzazione in grado di soddisfare le esigenze specifiche della pelle.