L’inverno al Bad Moos Aqua Spa Resort oltre al Dolomiti Balloonfestival e Dolomiti Snow Festival

Non solo sci. Una vacanza invernale al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, in Alto Adige, promette, oltre alle discese adrenaliniche sulle piste, tanto relax e benessere nella Spa Soma & Anima. Ma anche divertimento e un pizzico di avventura, grazie agli eventi che animano la stagione invernale, dal festival delle mongolfiere alle sculture scolpite sul ghiaccio.

Sciare nelle Dolomiti, patrimonio naturale Unesco, su 91 km di piste da discesa battute ogni giorno alla perfezione. Ma soprattutto godersi la comodità di uscire dall’hotel già con gli sci ai piedi. Appena fuori dal Bad Moos Aqua Spa Resort, infatti, si trovano gli impianti di risalita della Croda Rossa che portano gli sportivi direttamente sulle piste.

Dal 5 gennaio al 23 febbraio 2025 si possono scegliere le “Settimane bianche – Dolomites Ski Paradies”. E ancora: libero accesso alla Spa Soma & Anima, Holidaypass per l’uso gratuito di mezzi pubblici, programma attivo Move & Balance.

Il Bad Moos Aqua Spa resort sorge nel bel mezzo della Val Fiscalina, un luogo incontaminato da esplorare anche a piedi attraverso una rilassante passeggiata sulla neve. Si può raggiungere il rifugio Fondovalle oppure approfittare degli impianti di risalita per una ciaspolata in quota. A fine giornata, ad attendere gli ospiti, c’è sempre la Spa Soma & Anima, regno di benessere e relax.

Oltre alla Spa, l’area sauna riscalda gli ospiti dopo la giornata trascorsa all’aperto con i suoi ambienti accoglienti e tutti diversi, unici: dalla finlandese al bagno di vapore, dalla grotta solfata alla sala relax al fieno, per un’esperienza personalizzata.

Ogni anno in inverno vengono ospitati diversi eventi sportivi che rendono la permanenza al Bad Moos Aqua Spa Resort ancora più elettrizzante. Due gli eventi che riguardano, ad esempio, lo sci di fondo. L’11 e il 12 gennaio 2025 la 3 Zinnen Ski-Marathon attraversa i comuni di Dobbiaco, San Candido, Sesto, Villabassa e Braies. Oltre cento atleti si sfidano, sia nello stile classico sia nello skating, in questa competizione che rappresenta la maratona di sci da fondo più antica e più lunga dell’Alto Adige. L’1 e il 2 febbraio 2025, invece, è la volta della Gran Fondo Dobbiaco-Cortina che vedrà i partecipanti gareggiare in stile classico su un percorso di 42 km, oppure in stile libero su 35 km.

Gli amanti della corsa, il 18 gennaio 2025 possono partecipare alla Winter Night Run che si svolge a Dobbiaco dalle 17 alle 20: un’avventura tanto dura quanto suggestiva grazie al paesaggio in notturna. La gara competitiva si snoda su un percorso di 12 km, 7 km invece per la gara non competitiva. Molto atteso anche l’evento di FIS Para Nordic Worldcup in programma a Dobbiaco dall’11 al 14 febbraio 2025.

Ma non solo sport, il calendario di manifestazioni prevede anche iniziative divertenti per tutta la famiglia. È il caso del Dolomiti Balloonfestival che si svolge dal 5 al 12 gennaio 2025 a Dobbiaco con protagoniste le mongolfiere. Dal 20 al 22 gennaio 2024, invece, a San Candido il Dolomiti Snow Festival, il festival internazionale delle sculture di neve, permette di assistere alla realizzazione di vere e proprie opere d’arte scolpite in giganteschi cubi di neve. Le temperature rigide assicurano la conservazione delle sculture che rimangono così in mostra per tutta la stagione invernale.