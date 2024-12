Idee per i regali di Natale Skincare da 2beautiful

Per Natale 2024 2beautiful propone kit regalo di 2 o più prodotti skincare, per un effetto sorpresa di grande impatto.

Nato dalla competenza del dottor Antonio Mancini, Chirurgo Maxillo-facciale, il brand intende orientare le nuove generazioni, in particolare la GenZ, a muoversi con maggiore consapevolezza nel mondo della cosmetica. Offre prodotti in linea con l’età, formulati con attivi antiossidanti e purificanti che preservino le caratteristiche epidermiche della fascia dai 18 ai 30 anni circa, ponendosi come primi gesti skincare senza rischiare di optare per soluzioni destinate a un pubblico più maturo.

L’accattivante veste grafica è caratterizzata da pack colorati e giocosi, ideali per essere regalati anche in ottica recycling, un tema molto sentito dai più giovani. Le illustrazioni strizzano l’occhio con ironia all’evoluzione del concetto di bellezza degli ultimissimi anni. Non a caso, tutti i prodotti non hanno un’indicazione di genere prestabiliti, ma sono pensati per essere gender free, senza troppe etichette.

Tutti i prodotti 2beautiful sono vegan friendly e dermatologicamente testati.

Beauty routine antiossidante composto da:

– Acqua micellare Wash It Out

– Gel detergente viso A Fresh Start

– Siero viso antiossidante Little Miss Sunshine

– Crema viso gel leggera Light Face Cream Gel

Una beauty routine “essenziale” che ha tutto ciò di cui la pelle ha bisogno. L’acqua micellare, a base di idrolato di Rosa Damascena dalla funzione astringente e addolcente, asporta il trucco. Completa la pulizia il gel detergente con estratti vegetali sebonormalizzanti su cui spicca l’Acido Mandelico che promuove un delicato turnover. Il siero antiossidante mantiene la pelle integra, e la crema leggera idrata senza ungere. Ideale per la pelle del viso da mista a tendenza grassa e per chi desidera iniziare una skincare più strutturata, ma anche per chi ha già iniziato a curare la pelle del viso con metodo. Perfetto per la beauty routine quotidiana, anche pre e dopo barba.