DUXIANA, il bran sinonimo di Arte del Comfort

Duxiana è un brand di letti svedese specializzato nel design, produzione e distribuzione di sistemi per dormire fondati sui valori dell’artigianalità, della qualità avanzata e del rispetto per l’ambiente.

Nata da una scoperta casuale e da un’intuizione visionaria, l’azienda è leader del segmento premium comfort sleep con una collezione di letti e materassi progettati per soddisfare le diverse fasce di consumo e i diversi contesti del modern living, dalle abitazioni private agli alberghi di lusso.

Non a caso, tra i suoi fiori all’occhiello, il gruppo vanta anche il Duxiana boutique hotel a Malmö, città in cui tutto ha avuto inizio nel 1929 grazie al fondatore Efraim Ljung.

Oggi l’azienda è ancora interamente controllata dalla famiglia, guidata da Henrik, Charlotte, Anders e Oscar, pronipoti di Ljung e continuatori di una tradizione che dopo quasi un secolo ha raggiunto una crescente presenza globale e un’estensione nel mondo degli arredi che include anche la collaborazione con il celebre architetto e designer Bruno Mathsson.

Ogni prodotto Duxiana è progettato in Svezia e realizzato in Portogallo, territorio di eccellenza della produzione tessile artigianale dove nella metà degli anni ’80 è stata inaugurato il sito produttivo e logistico di Duxiana per servire gli oltre 300 negozi di rappresentanza in più di 34 paesi nel mondo.

Il pensiero innovativo del fondatore è ancora oggi alla base della tradizione al cuore dei materassi Duxiana, interamente realizzati a mano attraverso un’artigianalità straordinaria e un’attenzione illimitata ai dettagli. La filosofia high-comfort & high-performance nasce da oltre 95 anni di sperimentazioni meccaniche, analisi ergonomiche e studi scientifici condotti con esperti e specialisti del sonno, con il comune obiettivo di offrire una qualità altissima e prolungata di riposo e benessere. L’Arte del Comfort di Duxiana si basa su 6 pilastri fondamentali: Ricerca e Sviluppo, Eleganza Essenziale, Supporto Dinamico, Precisione Ingegneristica, Resistenza e Durabilità Garantite, Sostenibilità Certificata.

In uno studio indipendente sul sonno condotto dal Karolinska Institute di Stoccolma, sono stati misurati gli schemi del sonno. I ricercatori hanno osservato soggetti che dormivano su vari materassi a molle interne, utilizzando un encefalogramma per registrare l’attività elettrica della loro corteccia cerebrale. Lo studio ha dimostrato che gli utenti di Duxiana non solo raggiungevano più rapidamente la fase di sonno profondo, ma che questa durava anche di più.

Ogni materasso Duxiana racchiude un sistema di molle elicoidali interconnesse che sostengono e agevolano i movimenti del corpo durante il sonno, accompagnandone la postura in modo fluido e dinamico. Creati con l’utilizzo di materiali selezionati e certificati, i modelli in catalogo spaziano dal multistrato DUX 5005 al multimolle DUX 8008, fino alle configurazioni DUX 6006 e DUX Dynamic integrate con il sistema brevettato Pascal, che consente di personalizzare la densità delle zone comfort principali – spalle, fianchi e gambe – con 4 livelli di intensità dal morbido all’extra rigido, per ogni lato del letto.

I letti Duxiana sono “letti che respirano”, perché l’uso del sistema a molle, sostanzialmente cavo, consente ai movimenti dell’utente di generare un flusso e una circolazione continua d’aria che non solo fa fuoriuscire il calore corporeo dal materasso, ma assicura anche la ventilazione necessaria per contrastare la formazione di odori, batteri e funghi.

I prodotti Duxiana sono certificati secondo l’Oeko-Tex Standard 100, il più importante sistema internazionale di valutazione delle materie prime tessili, dei prodotti intermedi e dei prodotti finali, applicabile lungo tutte le fasi della produzione. Con questa certificazione Duxiana garantisce il rispetto dei più severi requisiti biologici, consegnando al consumatore prodotti del tutto privi di sostanze chimiche insalubri o nocive.

Oltre ad entrare nella dimensione privata e domestica, con un’offerta di prodotti premium che traducono l’altissima qualità artigianale in un’esperienza condivisa e vicina alle diverse capacità di acquisto, i letti e i materassi Duxiana sono presenti in diversi hotel di gamma nel mondo, dal Medio Oriente all’Europa e fino agli Stati Uniti.