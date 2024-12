La collezione di WYCON per labbra dall’effetto 3D

WYCON Cosmetics presenta Gloss Shot, la nuova collezione di lip gloss pensata per labbra dall’effetto 3D, che unisce brillantezza e volume in un’unica passata. Si tratta della scelta perfetta per chi desidera labbra piene, luminose e irresistibili in ogni occasione. La sua formula leggera, arricchita con olio di mandorle dolci e olio di jojoba, nutre e idrata le labbra, donando una radiosità intensa e un effetto tridimensionale.

Facile da applicare grazie al pratico formato, è ideale anche per i ritocchi on-the-go, per un look impeccabile in ogni momento della giornata. Con Gloss Shot (disponibile in 42 nuance), la bellezza delle labbra risplende con semplicità, per un effetto naturale, luminoso e sempre glamour.